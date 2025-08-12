سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يفرج عن 10 فلسطينيين من غزة بعد اعتقالهم في ظروف قاسية

منذ ساعتين

حجم الخط
0

غزة: أفرجت إسرائيل، الثلاثاء، عن 10 فلسطينيين اعتقلتهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد احتجازهم شهورا في ظروف “قاسية” تفتقر إلى المعايير الإنسانية.

وقال مصدر طبي إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن 10 أسرى فلسطينيين حيث وصلوا عبر مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى “شهداء الأقصى” الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع لإجراء فحوص طبية.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش أفرج عن الأسرى العشرة عبر بوابة “كيسوفيم” الواقعة جنوب شرق المحافظة الوسطى.

وأفاد الأسرى في تصريحات فور وصولهم المستشفى بأنهم تعرضوا لتعذيب إسرائيلي داخل أماكن الاعتقال وسياسة تجويع.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 22 شهرا.

ووفق مؤسسات حقوقية، فإن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون أوضاعا صحية صعبة جراء تعرضهم للتعذيب المتزامن مع الإهمال الطبي المتعمد، فضلا عن إصابة كثير منهم بسوء تغذية جراء تجويعهم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السجانون الإسرائيليون يعذبون الأسرى الفلسطينيين بـ”الصعقات الكهربائية”
8 - أغسطس - 2025
الأسرى الفلسطينيون يشتكون من الإهمال الطبي والتعذيب والطعام الفاسد
4 - أغسطس - 2025
لوفيغارو: ماكرون خَلَق زخماً دبلوماسياً وبصدد النجاح في رهانه بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
1 - أغسطس - 2025
حقوقي فلسطيني: هكذا اغتصبت سجّانة إسرائيلية أسيرا من غزة
29 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية