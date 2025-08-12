الاحتلال يفرج عن 10 فلسطينيين من غزة بعد اعتقالهم في ظروف قاسية

غزة: أفرجت إسرائيل، الثلاثاء، عن 10 فلسطينيين اعتقلتهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد احتجازهم شهورا في ظروف “قاسية” تفتقر إلى المعايير الإنسانية.

وقال مصدر طبي إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن 10 أسرى فلسطينيين حيث وصلوا عبر مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى “شهداء الأقصى” الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع لإجراء فحوص طبية.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش أفرج عن الأسرى العشرة عبر بوابة “كيسوفيم” الواقعة جنوب شرق المحافظة الوسطى.

وأفاد الأسرى في تصريحات فور وصولهم المستشفى بأنهم تعرضوا لتعذيب إسرائيلي داخل أماكن الاعتقال وسياسة تجويع.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 22 شهرا.

ووفق مؤسسات حقوقية، فإن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون أوضاعا صحية صعبة جراء تعرضهم للتعذيب المتزامن مع الإهمال الطبي المتعمد، فضلا عن إصابة كثير منهم بسوء تغذية جراء تجويعهم.

(الأناضول)