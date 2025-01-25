الاحتلال يفرج عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات ضمن صفقة التبادل- (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”: أفرجت سلطات الاحتلال عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان “بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة في السجون ومصادقة السلطات السياسية، تم الإفراج عن جميع المعتقلين من سجني عوفر وكتسيعوت”، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن ما مجموعه 200 أسير.

وصول 114 أسيرا إلى الضفة

ووصل 114 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى رام الله، بعد ظهر السبت، حيث كان آلاف المواطنين في استقبالهم.

الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم وصلوا عبر 3 حافلات تتبع الصليب الأحمر الدولي، بعد مغادرتها سجن عوفر العسكري الإسرائيلي غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ولحظة خروج الأسرى من الحافلات، حملتهم الحشود على الأكتاف، وسط هتافات وتكبيرات.

وبدت الحالة الصحية متردية للأسرى، نتيجة ما تعرضوا له في السجون الإسرائيلية.

حـشود شعبية في مدينة رام الله تستقبل 114 أسيراً أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل#حماس_فخر_الأمة#تبادل_الأسرى#فلسطين#فلسطين_قضية_الشرفاءpic.twitter.com/kuw1adweQO — احمد بن يحيى السخي (@AhmedY66570) January 25, 2025

وتزامن ذلك مع اقتحام 15 آلية إسرائيلية وجرافة عسكرية بلدة بيتونيا المحاذية لسجن عوفر، وتفريق صحافيين وأهالي الأسرى الذين كانوا ينتظرون خروجهم.

ودارت مواجهات متقطعة مع الشبان دون الإبلاغ عن إصابات.

كانوا بعضهم محكومًا بالمؤبد.. لحظة وصول أسرى صفقة طـ.ـوفان الأقصى إلى رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/cEflWqLBmX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 25, 2025

وصول 16 أسيرا إلى غزة

كما وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقل الأسرى إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

مشاهد جديدة.. وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال. pic.twitter.com/yNtHz8I34E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 25, 2025

وصول 70 أسيرا إلى مصر

في السياق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيرا فلسطينيا، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأسرى الفلسطينيين المحررين سيتم نقلهم إلى العاصمة القاهرة، دون تفاصيل أكثر.

والأسرى المبعدون هم 13 من القدس المحتلة و57 من الضفة الغربية، من بينهم 3 قضوا في سجون الاحتلال مدة أكثر من 30 عامًا.

وقال مصدر أمني إنه سوف يتم نقلهم إلى القاهرة وسوف يمكثون في مصر لمدة أسبوع ثم يتم ترحليهم إلى تركيا وقطر، والبعض منهم سوف يبقون في مصر وذلك طبقا لبنود الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت حافلات تقل أسرى فلسطينيين سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل.

وبحسب الصفقة، تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت.

شاهد | اللحظات الأولى من وصول حافلات الأسرى المحررين ضمن صفقة طوفان الأحرار إلى مدينة رام الله. pic.twitter.com/MnlXWhzvNw — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 25, 2025

٣ حافلات تنقل الأسرى الفلسطينين من سجن عوفر باتجاه #رام_الله. pic.twitter.com/BfSaYO7XYO — الساهرة (@alsahera_ar) January 25, 2025

بلاغات محلية: 3 حافلات للصليب الأحمر تضم الأسرى الفلسطينيين المحررين من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية تغادر سجن عوفر. pic.twitter.com/CyLsS1ZccE — غرفة الأخبار (@NewsroomAR) January 25, 2025

انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحة سجن “عوفر” واقتحام الاحتلال لبلدة بيتونيا غرب رام الله، قبيل البدء بالإفراج عن الأسرى ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/pgYOHHfnQa — آبًوٌ زٍيَد (@Abuzaid22Jor) January 25, 2025

⬅️ مشاهد من وصول حافلات الأسرى المحررين ضمن صفقة طوفان الأحرار إلى مدينة رام الله. pic.twitter.com/5jJqwROmMS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 25, 2025

(وكالات)