الاحتلال يقتحم مدنا متفرقة في الضفة… ويوقع إصابات

رام الله ـ «القدس العربي»: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، وسط اعتقال عدد من الشبان بعد اقتحام عشرات المنازل.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، والخليل، وأريحا، وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تعرضت عشرات المنازل في الضفة للمداهمة، من قبل مجموعات من الجنود الإسرائيليين، فتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتداءات بالضرب

وفي جنين، اعتدي بالضرب المبرح على الشابين إيهاب بسام تركمان وفارس تركمان بعد احتجازهما في منطقة البعاجوة جنوبي بلدة يعبد، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، وتم تحويل الاصابات إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

ولاحقا، أكد مستشفى ابن سينا وصول ثلاث إصابات في حالة مستقرة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب في يعبد.

واقتُحمت البلدة من الجهتين الجنوبية والغربية، وانتشر الجنود في الشوارع وداهموا عددا من المنازل ونفذوا عمليات تفتيش.

وفي مدينة رام الله طالت الاقتحامات بلدات كفر عين، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي، وبيتونيا حيث اعتقل الأسير المحرر خالد أبو البهاء بعد اقتحام منزله، فضلا عن اقتحام بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله.

كما هوجمت بلدة زواتا وبلدة سبسطية، والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي طولكرم، أصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام لضاحية شويكة شمالي المدينة.

مخيم شعفاط شمالي القدس، نعرض للاقتحام أيضا، واعتقلت شاب.

في حين اندلعت مواجهات واشتباكات في بلدة نحالين غربي بيت لحم، وأغلق المحال التجارية، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة.

وفي الخليل، اقتُحمت بلدة بيت أمر، ومدينة الظاهرية وسط إطلاق رصاص حي، وتعرضت منازل للمداهمة، كما اقتحم مخيم العروب شمال المدينة.

كما استهدفت مدينة دورا بعشرات الآليات، فيما أفادت مصادر صحافية عن إصابة مواطن.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى باعتقال عدد من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات إسرائيلية.

في بيت لحم جرفت قوات الاحتلال أرضا وهدمت غرفة زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح إن قوات الاحتلال جرفت أرضا في منطقة خلة العين جنوب غرب البلدة، عند منطقة (كيلو 17)، تعود ليوسف عبد موسى وإخوانه، تبلغ مساحتها أربع دونمات، بالإضافة إلى هدم غرفة زراعية يتجاوز عمرها 70 عاما. وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تجريف هذه الأرض، بعد أن تم تجريفها قبل سنوات واقتلاع عشرات الأشجار فيها.

وأقدم مستوطنون على إتلاف المحاصيل الزراعية وتلويث مياه الآبار بمواد غير معروفة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين أتلفوا محاصيل المواطنين الزراعية في قرية الفخيت، ومغاير العبيد، وعدة مناطق بمسافر يطا، حيث تركوا أغنامهم ترعى فيها وتتلف المحاصيل الزراعية.

كما لوّث مستعمرو «ماعون» آبار المياه بمواد غير معروفة في منطقة مغاير العبيد تعود ملكيتها لعائلة شحادة مخامرة، حيث أخذت مؤسسة أجنبية عينة لفحص مياه تلك الآبار.

الجدير ذكره، أن آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل الشتوية تم إتلافها بسبب اعتداءات المستعمرين على ممتلكات المواطنين وترك أغنامهم ترعى في تلك المحاصيل بحماية جيش الاحتلال.

وفي منطقة يطا، أمرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في ثلاث غرف زراعية في مسافر يطا، جنوب شرق الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة خلة الفرن، وسلمت إخطارا بوقف العمل في بناء ثلاث غرف زراعية للأشقاء عبد الفتاح، وأحمد، وحامد محمد سلطان.

وفي نابلس، أطلق مستوطنون الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي رائد حج محمد بأن مستعمري «أحيا» المقامة عنوة على أراضي المواطنين، أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين والمنازل في منطقة الشيخ بشر جنوب شرق القرية، أثناء وجود طواقم الصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الرصاص اخترق نوافذ مسجد القرية أثناء أداء المواطنين صلاة الظهر، دون أن يبلغ عن إصابات.