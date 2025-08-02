الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ومستعمروه يقتحمون بلدة السموع

“القدس العربي”: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة الخليل، وفتشوا عددا من المنازل، فيما اقتحم مستعمروه بلدة السموع جنوبا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها في واد الهرية، عُرف من أصحابها: روحي الأطرش، وذيب شاهين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوبا، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مركبات.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستعمرين بلدة السموع جنوب الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية في عدة أماكن، بحماية قوات الاحتلال التي أغلقت الطرق، ونكلت بالمواطنين.