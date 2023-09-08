الاحتلال يقتحم ويخرب ويصادر محتويات مصلى “باب الرحمة” و40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

القدس/ “القدس العربي”:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك، وعاثت فيه خرابا كبيرا قبل مصادرة لبعض محتوياته وذلك قبل نحو أسبوع من موسم العدوان عليه الذي يترافق مع الأعياد اليهودية.

ونقل شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى في ساعات الفجر حيث فتشت المكان ودمرت جزءا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر حيث قامت بمصادرة بعض المحتويات.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن مجموعة من جنود الاحتلال اقتحموا المصلى بأحذيتهم، بعد أن منعوا حراس الأقصى من الاقتراب من المكان.

وأضافت أن قوات الاحتلال استغلت عدم وجود المصلين في المسجد الأقصى، لاقتحام مصلى باب الرحمة وتفتشيه ومصادرة أغراض خاصة بضيافة المصلين.

وأظهرت لقطات مصورة آثار أحذية جنود الاحتلال على سجاد مصلى باب الرحمة، وتخريب محتوياته خلال عمليات التفتيش، قبل مصادرة بعض الأواني والقهوة وتحميلها في مركبة خاصة بقوات الاحتلال.

ويتعرض مصلى باب الرحمة، لمحاولات مستمرة من الاحتلال لتهويده واقتطاعه من المسجد الأقصى لصالح المستوطنين، لكنها باءت بالفشل بفعل صمود وثبات المرابطين.

وقبل أربع سنوات أعاد المقدسيون فتح مصلى باب الرحمة بعد إغلاق دام 16 عاما، ما أثبت قدرة المقدسيين على الوقوف في وجه الاحتلال ومخططاته في المسجد الأقصى، فيما يزال الخطر الإسرائيلي محدقاً بالمصلى والمنطقة الشرقية للمسجد.

وأدى آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار لقوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، حيث تمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وقدم خطيب الأقصى الشيخ الدكتور محمد سليم خطبة الجمعة حيث طالب المصلين بشد الرحال للأقصى والقدس والوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين.

واستنكر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان جديد على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وتدمير جزء من محتوياته والاستيلاء على جزء آخر منها.

وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن الاعتداء بأنه يأتي في سياق خطط الاحتلال الرامية للسيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويله لمعبد يهودي، وهي مقدمة لتغيير معالم المسجد الأقصى وهويته الإسلامية، وإن هذا التدنيس للمصلى جريمة برعاية حكومة المتطرفين الفاشية التي تهدف لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وهي انتهاك فاضح لجميع القرارات الدولية والأممية.

في انتظار العدوان الأكبر

وفي سياق آخر قال الباحث المقدسي زياد ابحيص إن الأقصى أمام موسم من العدوان السنوي الأعتى مشيرا إلى أننا نقترب اليوم من موسم الأعياد الطويل الذي يمتد على مدى 22 يوماً متواصلة.

يذكر أن موسم الأعياد تتخذه جماعات الهيكل المتطرفة منصة لتصعيد عدوانها على المسجد الأقصى في كل عام نحو أعلى ذروة له، وهو ما دفع الباحث ابحيص للتأكيد على أهمية التوقف عند الأعياد بالفهم والاستعداد والتحضير.

واعتبر ابحيص أن هذا الموسم يشكل موسم الأعياد التوراتية الأطول إذ يبدأ بيومي رأس السنة العبرية متبوعاً بأيام التوبة العشرة التي تتكثف الاقتحامات فيها أيضاً، يليها “عيد الغفران العبري” وهو اليوم الأهم والأكثر قداسة توراتياً، ثم بعده بأسبوع يأتي “عيد العرش” التوراتي الممتد على ثمانية أيام، وهو أحد أعياد الحج التوراتية الثلاثة التي ترتبط بالهيكل المزعوم، وهو ما توظفه جماعات الهيكل المتطرفة لفرض كل طقوسه داخل المسجد الأقصى المبارك.