الاحتلال يقتل طفلاً جنوب نابلس… وحملة اعتقالات في رام الله وطولكرم

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر إلى 388، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة أمس الجمعة عن استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن الطفل بني شمسة استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

وكان مواطنان أصيبا بالرصاص الحي أحدهما وصفت حالته في ظهره بالخطيرة، وثالث إثر اعتداء بالضرب، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب نابلس، كما جرى اعتقال شابين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها اثنتان بالرصاص الحي، والثالثة إثر اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة، كما المنطقة الغربية لمدينة نابلس.

وبالتزامن، اقتحم مستوطنون أمس، خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، وحاولوا الاستيلاء على أحد المنازل فيها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) داهمت مجموعة من المستعمرين منزلا غير مأهول، يعود للمواطن غالب بني جابر، وحاولت الاستيلاء عليه.

وفي السياق، هاجم مستوطنون صباح أمس مركبات المواطنين على مدخل قرية بزاريا شمال غرب نابلس، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح شمال المدينة، وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، بالتزامن مع خروج المصلين من المسجد، حيث اندلعت على إثرها مواجهات، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اقتحمت بلدة سنجل وشنت حملة اعتقالات، واستولت على ثلاث مركبات ومبلغ مالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الحافظ شبانة، محمد شبانة، وحمزة طوافشة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وكما استولت على 3 مركبات ومبلغ مالي بقيمة 11 ألف شيقل.

اعتقالات… اعتقالات

وطاولت الاعتقالات أربعة مواطنين من قريتي المغير، ودير نظام، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد نعسان أبو نعيم، وصلاح فريد أبو نعيم، والطالب في الثانوية العامة خالد علي نعسان، من المغير، ومحمد حسن الأعرج من دير نظام، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين، قريتي خربثا بني حارث وبلعين غرب رام الله، بأعداد كبيرة، وتمركزوا عند مدخليهما الرئيسيين، وفي محيط القريتين، مرددين عبارات التهديد والشتائم بحق المواطنين.

وأصيب راعي أغنام ونجله بجروح ورضوض، أمس، إثر اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب، في قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الراعي يوسف حباس، ونجله جارح أثناء رعيهما للأغنام في منطقة «المزيك» كما اعتدوا على أغنامهما.

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت في اتجاه الشبان والأهالي الموجودين في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي رام الله، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب دوار روابي شمال المدينة، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب بأزمة مرورية.

في هذا الوقت، انطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله، عقب صلاة الجمعة، دعما لقطاع غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 126 على التوالي.

وجاب عشرات المواطنين شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة، والداعية إلى الوحدة الوطنية، مطالبين بوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحافيا وثلاثة مواطنين عقب اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جودت قاسم شحرور (27 عاما) وأشرف الطاهر، وباسل أبو تمام بعد مداهمة منزلهم في المدينة، فضلاً عن الصحافي حمزة محمد سلامة «الصافي» (31 عاما) عقب مداهمة منزله في الحي الشمالي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة من محورها الغربي.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء المدينة كافة، وتحديدا الشرقي، والشمالي، ودوار العليمي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، والإسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة، ودوار شويكة، ودوار المسلخ.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها عرف من أصحابها حتى الآن علاء شريتح، وحمزة الصافي، كما داهمت مخرطة حدادة في شارع الحدادين لعائلة شريتح بعد تكسير أبوابها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة أحياء، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بكثافة.

وقال نادي الأسر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا على الأقل، منذ مساء أمس الأول، وحتّى صباح الجمعة، من مناطق متفرقة في الضّفة، بينهم صحافي، ومعتقلون سابقون.

وأفاد بأن الاعتقالات تركزت في محافظتي رام الله، وطولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، ونابلس، والقدس المحتلة.

وذكر النادي، أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 6940، في الضفة. وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا.

25 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى

هذا وأدى 25 ألفا صلاة الجمعة، أمس، في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وواصلت قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس بما فيها المسجد الأقصى، ولم يصل عدد المصلين إلى هذا الرقم منذ ذلك الحين.

وفي السياق، أدت مجموعة من الشبان ممن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى، الصلاة في حي رأس العامود المجاور للبلدة القديمة.