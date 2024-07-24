استشهاد فلسطينيين أحدهما عنصر جمارك استهدفته قوات الاحتلال بزعم إطلاقه النار على جنود في الضفة- (فيديوهات)

جانب من تشييع ضابط الجمارك عبد الناصر سرحان الذي استشهد من قبل قوات الاحتلال في طوباس 24 يوليو 2024- رويترز

رام الله: استشهد فلسطينيان، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، في حادثتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان، “وصول شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله”، خلال عملية في مخيم قلنديا.

وفي رده على استفسارات وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تلك التقارير.

قوة إسرائيلية تقتل عنصرًا بالضابطة الجمركية بالسلطة الفلسطينية في طوباس بـ #الضفة_الغربية، بدعوى أنه أطلق النار عليهاhttps://t.co/WOpD4U5g0F pic.twitter.com/4ATXeT6AsJ — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 24, 2024

وقال سكان من المخيم إن الشهيد هو أحمد نضال أصلان، ويبلغ 19 عاماً، وقد أصيب عقب قيام الجيش الإسرائيلي بهدم منزل الشاب محمد مناصرة، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم وقع في شباط/فبراير الماضي في مستوطنة في شمال الضفة الغربية، وأدى إلى مقتل إسرائيليين.

ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعدما فجّر الجيش، بعد منتصف الليل، الطابق الثاني من مبنى كان مناصرة يقطن فيه، ما أدى إلى إصابة ستة شبان، على ما أفاد شهود عيان.

وقال أحد الشهود: “عند ساعات الفجر، أطلق جنود الاحتلال رصاصتين باتجاه الشاب أحمد، ونقل للمشفى، حيث فارق الحياة”.

وفي شمال الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الشاب عبد الناصر مهند سرحان (23 عاماً) برصاص الاحتلال في طوباس، وإصابة اثنين آخرين”.

وقال سكان: “إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة طوباس، عند ساعات الفجر الأولى، وقام باعتقال شابين، وخلال خروجه من البلدة أطلق النار في اتجاه الشاب سرحان وشاب آخر”.

تغطية صحفية: مشاهد من تشييع العسكري بالضابطة الجمركية عبد الناصر سرحان الذي أعدمته قوات الاحتلال الخاصة في طوباس. pic.twitter.com/U2UREqkhGn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2024

ونعى جهاز الضابطة الجمركية “الشهيد البطل رقيب عبد الناصر سرحان، الذي استشهد خلال تأديته لواجبه الوطني”.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مركبة خاصة تسير قرب مقر للضابطة الجمركية في طوباس ترجّلت منها قوات إسرائيلية، قبل أن تنتبه إلى الشاب سرحان الذي كان مسلحاً ويسير خلف سور قريب وتطلق عليه النار.

من جهة أخرى؛ أعلنت وزارة الصحة “استشهاد الشاب يزن محمود عبدو (30 عاماً)، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم” في شمال الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء.

وكان استشهد سبعة فلسطينيين، أمس الثلاثاء، في عمليتين عسكريتين إسرائيليتين في طولكرم، والخليل في جنوب الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد 589 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، منذ اندلاع الحرب في غزة، في السابع من تشرين أول/أكتوبر، بينهم 142 طفلاً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ العام 1967.

(وكالات)