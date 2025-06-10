الاحتلال يقتل فلسطينيَين ويصيب 82 في عدوان على نابلس

نابلس- «القدس العربي»: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية داخل الضفة الغربية، حيث شنت عملية عسكرية على مدينة نابلس ترتب عليها إعدام شابين داخل البلدة القديمة، وإصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشبا نضال خالد مهدي أحمد أبو عميرة (40 عاما)، وخالد مهدي أحمد أبو عميرة (35 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس وان الاحتلال يحتجز جثمانيهما.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 82 إصابة.

وفي بيان سابق كانت ذكرت أن هناك 55 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و3 بشظايا الرصاص، و6 جراء التعرض للضرب خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

وجاءت العملية العسكرية التي بدأت مع ساعات فجر الثلاثاء وسط فرض حالة من حظر التجول على أحياء البلدة القديمة التي كانت مسرحا لعمليات الجيش.

واقتحم الجنود عشرات المنازل في البلدة القديمة وتحديدا منازل الشهداء من مجموعات «عرين الأسود»، وطردوا عائلات من المنازل وطالبوهم بالابتعاد عن المكان لـ24 ساعة.

ووثق نشطاء وكاميرات صحافيين إطلاق جنود الاحتلال النار على مواطنَين قاما بالدفاع عن نفسيهما في ساعات ما بعد الظهر، وذكرت أنباء أنهما أعدما من دون أن تعلن أي جهات رسمية ذلك.

ووقع صدام بين الجنود والشابين اللذين تعرضا لاعتداءات عنيفة من الجنود فيما قام شاب بالدفاع عن نفسه حيث رد الجنود بإطلاق النار من المسافة صفر.

وقالت مصادر إن 4 جنود أصيبوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في نابلس، بينما رجّحت مصادر محلية أن يكون أحد الشبان حاول الدفاع عن نفسه عبر اختطاف سلاح أحد الجنود وهو ما خلق جوا مشحونا ترتب عليه إطلاق النار أدى إلى إصابة مجموعة من الجنود برصاص زملائهم داخل أزقة البلدة القديمة.

ووثقت كاميرات الصحافيين هذه الواقعة التي ترتب عليها إصابة الجنود الأربعة، وقالت مصادر إسرائيلية إن أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة وأجلي جواً إلى مستشفى بيلينسون في تل أبيب، بينما أُصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة وأجلوا براً، وهم من فرقة «دوفدوفان» (وحدة مستعربين).

وقالت المصادر إنه هبطت على الأقل، 4 مروحيات عسـكرية للاحتلال، في مستشفى «هداسا عين كارم» في القدس المحتلة.

بدورها أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحداث اقتحام نابلس ترتب عليها إصابة 3 إصابات بشظايا الرصاص، و4 إصابات اعتداء بالضرب، إلى جانب إصابة ناتجة عن سقوط من مرتفع وإصابة حجر في الرأس، و55 إصابة بفعل استنشاق الغاز السام، ونقلت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى نابلس الوطني وسط إطلاق نار كثيف، ما أثار حالة من الرعب في صفوف المرضى والطواقم الطبية.

وسجلت من بين الإصابات حالة لمسعف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إثر إطلاق النار المكثف من قبل قوات الاحتلال، التي منعت أيضا طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في موقع الأحداث.

واندلعت مواجهات واسعة على أطراف البلدة القديمة التي فرض عليها حصارا مشددا حيث أطلق الشبان الحجارة والقنابل الحارقة على دوريات الجنود.

وقالت مصادر طبية إنه شابين أصيبا بالرصاص الحي، ووصفت حالتهما بالخطيرة، فيما أصيب 3 آخرين بينهم مسعف بشظايا الرصاص الحي، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة، حيث منعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المصابين.

وأكد صحافيون أن قوات الجيش منعت الطواقم الصحافية من تغطية الأحداث في المنطقة، وتعمدت استهدافهم، فضلا عن استهدفها سيارات الإسعاف بالرصاص الحي بشكل مباشر عند دوار الشهداء وسط نابلس.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل البلدة القديمة في نابلس، إضافة إلى سوق الخان، وداهمت عدة منازل ومحلات تجارية، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وسط انتشار واسع للقناصة على أسطح البنايات.

وتركّزت الاقتحامات في أحياء الياسمينة والقيسارية والعقبة والقريون وحوش العطعوط واللولو، إضافة إلى سوق الخان، حيث شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، تخللها تفتيش عبثي وتخريب لممتلكات خاصة، فضلاً عن سرقة أموال ومصاغ ذهبي من بعض المنازل، وفق ما أفاد به شهود عيان.

واستهدفت قوات الاحتلال عددا من المنازل بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما جرى اعتقال واحتجاز عدد من الشبان.

وقد أعلنت محافظة نابلس تعليق الدوام في كافة المؤسسات والوزارات، فيما قررت جامعة النجاح تعطيل الدراسة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم تأجيل الامتحانات الموحدة إلى يوم الإثنين المقبل.

وشارك في العملية العسكرية على البلدة القديمة نحو 40 آلية عسكرية، ووحدات من «حرس الحدود» وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» و»دوفدوفان» وكتيبتين من الاحتياط، وسط انتشار كثيف للقناصة على أسطح المنازل.

وأخلت الطواقم الطبية عددًا من مرضى غسيل الكلى والسرطان من داخل البلدة القديمة حفاظًا على حياتهم، في ظل استمرار إطلاق الغاز والرصاص الحي.

وأكدت مصادر إسرائيلية، منها المراسل هيلل بيتون روزين في القناة 14، أن العملية تهدف إلى «تنفيذ اعتقالات محددة» وتتركز في أزقة البلدة القديمة، مشيرًا إلى أن العملية قد تمتد لساعات طويلة مقبلة.

وأعلن جيش الاحتلال في عن فرض حظر تجوال في البلدة القديمة لمدة 24 ساعة. ووصف نشطاء اقتحام المدينة بإنه غير مسبوق، يتركز وسط المدينة، وقد نشر فيها مئات الجنود المشاة الذين يتنقلون من شارع لآخر ومن حارة لأخرى.

وتعتبر العملية الأولى مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المسمى «الأسوار الحديدية» خارج المخيمات، في جنين وطولكرم ونور شمس، والفارعة، وبلاطة والعين وعسكر.

وفي مخيم طولكرم، أعلنت قوات الجيش أنها عثرت على مختبر يحتوي على أسطوانات غاز ومواد لصنع المتفجرات، وقامت قوات الجيش بتدمير المختبر.

ونشر الجيش شريط فيديو يوثق عملية تفجير المختبر، كما نفذت قوات الاحتلال حملة لاعتقال المطلوبين ومصادرة الأسلحة في مختلف مناطق الضفة، اعتُقل خلالها 35 مطلوبا وصودرت أسلحة ومواد قتالية واموال، ولا سيما في بدلة كفر مالك شرق رام الله.