الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين في جنين معظمهم في قصف صاروخي بطائرة مسيّرة

القدس – رام الله «القدس العربي»: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 7 شبان فلسطينيين معظمهم في قصف صاروخي من طائرة مسيّرة على «حي السيباط» (البلدة القديمة) وسط مدينة جنين، خلال عملية عسكرية ضخمة، إذ بدأ فجرا هجوماً كبيراً على جنين، تخللته اشتباكات مسلحة عنيفة، قبل أن تطلق طائرة مسيرة صاروخاً على مجموعة من الشبان، ما أدى لاستشهادهم على الفور في حي السيباط التاريخي. والشهداء السبعة هم: محمود أبو سرور، بكر زكارنة، رفيق دبوس، ثائر أبو التين، فؤاد عباهرة، أحمد محمد سمار، رشاد محمد تركمان.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن شبان أربعة استشهدوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من طائرة مسيرة للاحتلال، في حي السيباط من مدينة جنين، فيما أصيب شاب بشظايا رصاص أحد القناصة.

وأضافت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في البطن والساق، ووصفت إصابته بالخطيرة.

ولاحقاً، قالت وزارة الصحة إن الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاما) استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاما) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين. وأظهر مقطع فيديو والد الطفل سمار يحمله في أحضانه ويسير على قدميه لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بين يديه.

ووفق وكالة «وفا» فإن الشهيد عباهرة أصيب بالرصاص قرب جامع القاضي في مدينة جنين، ومنعت قوات الاحتلال المسعفين أو المواطنين من الوصول إليه لإسعافه، الأمر الذي أدى لارتقائه شهيدا.

ثم أفادت أيضا لـ «وفا» باستشهاد الشاب رشاد محمد تركمان (18 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد محمود أبو سرور هو شقيق الشهيدين علاء وليث أبو سرور، أما الشهيد بكر زكارنة فهو شقيق الشهيد صدقي زكارنة.

وذكرت بأن والد الشهيد زكارنة أصيب بجلطة بعد تلقيه خبر استشهاد نجله.

وحسب بيان لجيش الاحتلال فإن الجيش قرر البقاء في مدينة جنين ومخيمها والاستمرار بالعملية العسكرية وهو أمر قد يجعل من العملية تستمر عدة أيام بحيث ستطال الحملة كافة أنحاء المدينة ومحيطها ومخيمها.

وتحدث شهود عيان عن إطلاق جنود إسرائليين، قنابل دخانية بكثافة في ساحة مستشفى جنين الحكومي أثناء الاقتحام، كما عرقلوا عمل طواقم الإسعاف وتحرك سيارات الإسعاف. ومنذ ساعات الصباح الباكر، حوصرت مستشفيات المدينة الثلاثة: ابن سينا، وجنين الحكومي، والرازي، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

وأعلنت مديرة تربية جنين، سلام الطاهر، أن دوام المدارس سيكون إلكترونيا، في مدينة جنين ومخيمها، أو في أي تجمع توجد فيه قوات الاحتلال، التي اقتحمت وفتشت منازل المواطنين واعتقلت ما يقرب من 70 مواطنا.

وطالت المداهمات عدة أحياء في جنين، خاصة حي البساتين، والحي الشرقي، وحي الدبوس، والمراح، وأبو ظهير. الجابريات، وطلعة الغُبّز، ، ومنطقة البيادر، وسط اندلاع مواجهات.

ووقع دمار كبير إثر الاقتحام، خصوصا في البنية التحتية، حيث دمر دوار الأسير الشهيد كمال أبو وعر في حي الجابريات في جنين، ودوار الشهيد في حي البساتين، ودوار الشهداء في حي المراح في جنين، وقصف منزلا ومحلا تجاريا في مخيم جنين، كما دمرت مولدات كهرباء في أحياء من جنين ومخيمها، وعدة صروح للشهداء في جنين. كما أصيب صحافيان خلال تغطيتهما للأحداث الجارية في جنين، وهما الصحافية رنين صوافطة مصورة وكالة «رويترز» بحالة اختناق، والزميل الصحافي عمرو مناصرة بقنبلة غاز في الظهر.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، وشهدت سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة.

واحتجزت مركبة إسعاف كانت تقل امرأة في حالة ولادة، لما يقارب الساعة، أمام مستشفى جنين. وفي سياق متصل، خاض مقاومون اشتباكات مع جيش الاحتلال حيث فجروا مجموعة من العبوات الناسفة، وألقوا مجموعة من القنابل اليدوية عند مدخل حي السيباط وعلى مداخل مخيم جنين، فيما فجر جنود الاحتلال سيارة في مخيم جنين، كما عززوا قواتهم باستقدام تعزيزات عسكرية نحو المدينة، تشمل 15 آلية وجرافتين ودوريات مزودة برشاشات آلية.

وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 280 منذ عملية طوفان الأقصى بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى 208 شهداء كانوا قد ارتقوا منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 7 أكتوبر.

يُشار الى أن 27 شهيداً من بين شهداء العام الحالي ارتقوا على يد مستوطنين مسلحين في اعتداءات على القرى والمزارعين وعلى جنازة شهداء. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 50 مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدتان.

كما اعتقلت في القدس، الكاتب الصحافي المقدسي راسم عبيدات، بعد دهم وتفتيش منزله، والعبث بمحتوياته، واقتادته إلى مركز «تحقيق المسكوبية».

واعتدت على شبان، وهدمت منشآت في بلدة عناتا، كما هدمت بركسا (حظيرة مسقوفة) ومزرعة تعودان للمواطن محمد أحمد حلوة. كما اعتدت على ثلاثة شبان بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بكسور ورضوض.

اقتحامات للأقصى وفي سياق متصل، نفذ عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، في اليوم الخامس «لعيد الحانوكاه/الأنوار» اليهودي.

وقام 205 متطرفين باقتحام الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس. وأدى المستوطنون صلاتهم في عدة مواقع في المسجد، خاصة عند المنطقة الشرقية. وخلال اليومين الماضيين أضاء المستوطنون «شموع عيد الأنوار» في المنطقة الشرقية في الأقصى، وأدوا الصلاة بحراسة القوات الشرطية المرافقة لهم والتي تمنع الاقتراب من المكان. وكل ليلة تقام الصلوات عند حائط البراق وخلالها تضاء شمعة جديدة «لعيد الأنوار»، ففي هذا العيد تتم إضاءة شمعة كل يوم خلال الأيام الثمانية. وفي مدينة القدس نصبت العشرات من «الشمعدان» في الطرقات والأحياء والشوارع.

وفي رام الله، أُصيب مواطن مقدسي بالرصاص الحي، فيما اعتقل الجنود 21 آخرين خلال اقتحام بلدة سلواد، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المواطنين، فيما هدمت في الأغوار الشمالية مساكن وبركة ري وخلية شمسية.

وتحدث المواطن حسين عبد الرازق عن مداهمة منطقة «خزوق موسى» قرب قرية مرج نعجة في الأغوار، وهدم أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.

يذكر أن المواطنين في الأغوار يعانون من سياسة هدم لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.

وفي السياق ذاته، سرق مستوطنون عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستوطنين هاجموا قطيعا من الأبقار يعود للمواطن عادل عليان دراغمة، وسرقوا قرابة 30 رأس بقر، واقتادوها إلى إحدى المستعمرات في الأغوار الشمالية.