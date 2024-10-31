الاحتلال يقتل 95 فلسطينياً في غزة… ويستهدف مستشفى

غزة ـ «القدس العربي»:استشهد 95 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة، أمس الخميس، فيما أظهرت صور جديدة التقطت من شمال قطاع جثثا في الطرقات، كما قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان.

وأفادت مصادر طبية لـ “الجزيرة” باستشهاد 95 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، 75 منهم شمالي القطاع.

وأظهرت صور جديدة التقطت من شمال قطاع غزة، جثثا لضحايا الهجمات الإسرائيلية وهي على جانب أحد الطرقات، دون أن يتمكن أحد من انتشالها لدفنها.

وظهر في إحدى الصور مواطنون وهم في رحلة النزوح من شمال غزة، يسيرون بجانب هذه الجثث، ويعتقد أنها لمواطنين قضوا في استهدافات إسرائيلية أثناء نزوحهم في وقت سابق.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، وهو يصف الأوضاع الصعبة شمال غزة، إن هناك ️عشرات الشهداء في الشوارع، لافتا إلى أنهم يتلقون العديد من نداءات الاستغاثة.

ولم تتمكن الطواقم الطبية من تلبية تلك النداءات، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية. وقال إنهم لم يتلقوا أي استجابة من المجتمع الدولي لنداءات الاستغاثة.

ولا يزال عمل طواقم الدفاع المدني المختص بعمليات الإنقاذ معطلا بالكامل شمال قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، وذلك بعد اعتقال وإصابة عدد من أفراده قليلي العدد من قبل قوات الاحتلال، خلال العملية البرية على جباليا، وتدمير عربة الإنقاذ الوحيدة هناك في غارة إسرائيلية.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أنه “معطل قسرا” في جميع مناطق شمالي قطاع غزة.

في حين قصف الجيش الإسرائيلي الطابق الثالث في “مستشفى كمال عدوان” ما تسبب بأضرار كبيرة وإصابة 4 أفراد من الطواقم الطبية بحروق.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن الجيش الإسرائيلي “استهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان الذي يحتوي على ما تبقى من أدوية ومستهلكات طبية، ما ألحق بها أضرارا كبيرة”.

كما أدى الاستهداف الإسرائيلي إلى تدمير محطة تحلية المياه وخزانات المياه في المستشفى، وقسم غسيل الكلى وقسم الصيانة.

على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب “القسام” استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع بالقرب من مركز الدفاع المدني غرب معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

وتمكنت من تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافاه باستخدام عبوتين شديدتي الانفجار في المنطقة نفسها.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن كتائب “القسّام” حاولت استهداف رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي أثناء وجوده في شمال قطاع غزّة.

وبينت أن “القسّام” تمكنت من استهداف منزل بعد وقت قصير من مغادرة هاليفي له في شمال قطاع غزة.