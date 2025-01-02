الاحتلال يقرّر ترحيل عائلات من نابلس… ونيرانه تصيب طفلاً

الضفة – «القدس العربي»: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة الغربية، حيث شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق، فيما هدمت منزل أسير في شمال الضفة، كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وبلدة كفل حارس القريبة من مدينة سلفيت حيث أقاموا طقوسا تلمودية.

وأفادت مصادر محلية بأن 30 آلية عسكرية ترافقها جرافتان اقتحمت بلدة بلعا شرق طولكرم، وحاصرت منزل الأسير محمد طلال أبو ياسين في الحي الغربي، ثم شرعت بهدمه.

وأشارت المصادر إلى أن المنزل مكون من طابقين ومخزن، أخلته عائلة أبو ياسين بعد تلقيها إخطارا بالهدم قبل أسبوع من الآن.

واعتقل جيش الاحتلال، محمد أبو ياسين في كانون الثاني/يناير 2024، وتم اتهامه بالمشاركة في تنفيذ عمليتي بيت ليد وبلعا، ما أدى لمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين.

واقتحم أيضا بلدة عنبتا المجاورة لبلعا، وقامت آليات الاحتلال بتخريب الشارع الرئيسي وأتلفت مواد غذائية أمام أحد المتاجر، بينما أفادت مصادر محلية بتفجير عبوة ناسفة في آليات الاحتلال أثناء الاقتحام.

وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولين، و17 منشأة زراعية وغيرها.

وكان جيش الاحتلال أعلن اعتقال شاب من قرية المدية غرب رام الله، بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته بجروح خطيرة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس. إثر ذلك، اقتحم جيش الاحتلال قرية المدية واعتقل والدي الشاب.

اعتداءات المستوطنين

واعتقل مواطنين من مدينة قلقيلية، فيما قالت جمعية الهلال الأحمر بأن طفلا (14 عاما) أصيب إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب الجدار الفاصل المقام على أراضي قرية جيوس شرق قلقيلية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة بيت لحم.

واقتحم الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأعاق حركة تنقل المواطنين.

واعتقلت المواطن جريح نسيم جابر من باب الزاوية في الخليل.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية إذنا غرب الخليل أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون. وتغلق قوات الاحتلال ٕ المدخل الرئيسي للبلدة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي سلفيت، اقتحم مستوطنون بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأقاموا صلوات تلمودية في موقع يزعمون أن بداخله «قبر النبي يهوشع بن نون». وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على منازل ومركبات في البلدة خلال الاقتحام الذي تم بحماية من قوات كبيرة من جيش الاحتلال، التي أجبرت الأهالي على إغلاق متاجرهم في البلدة، ومنعت التنقل، وأغلقت البوابة الحديدية عند مدخل البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس في وقت سابق، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين للبلدة

كما اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وفتشت مركبات، ومحال تجارية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فقوعة غرب المدينة، ومشطت شوارعها، وسيرت فرقا من المشاة فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، سلمت قوات الاحتلال، عائلات فلسطينية في خربة طانا ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، قرارات بالترحيل من مساكنهم.

وتقع خربة طانا على بعد 6 كيلومترات عن بلدة بيت فوريك، وتسكنها 5 عائلات فلسطينية منذ عشرات السنين، ويعتمدون بها على النشاطات الزراعية كتربية المواشي والرعي وزراعة الأراضي، وفي الواقع يشكل صمودهم التحدي الأبرز للمشاريع الاستيطانية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية هناك.

ومنذ قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال الضفة الغربية عام 1967، بدأ بالتضييق على الفلسطينيين في الخربة، حيث أُعلنت المنطقة التي تقع فيها منطقة عسكرية مغلقة ومخصصة للتدريبات العسكرية الخاصة لقوات الاحتلال. ومع مرور السنوات، وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو، لم تعترف الإدارة المدنية بخربة طانا كقرية جديرة بالتخطيط وتحظر البناء فيها، ولذلك فإن المجتمع المحلي فيها غير مربوط بشبكتيْ الماء والكهرباء ويعتمد الأهالي على عيني مياه موجودتيْن في المكان وبعض الآبار القديمة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس البلدي في بيت فوريك أحمد نصاصرة، إن الخربة وبلدة بيت فوريك ككل، تتعرض لانتهاكات استيطانية من قبل جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين منذ عشرات السنوات.

وقال إن قوات الاحتلال داهمت الخربة، وطالبت الأهالي بالرحيل عن الخربة، ووجهت لهم تهديدات بهدم منازلهم. وأوضح نصاصرة أن الهجمة الاستيطانية تكثفت على خربة طانا منذ عام 2005، ضمن محاولاتٍ حثيثة من قبل جيش الاحتلال والميليشيات الاستيطانية المتطرفة لتهجير السكان والسيطرة على أراضي الخربة.

في شهر تموز/يوليو عام 2005، هدمت جرافات الاحتلال غالبية بيوت الخربة، وسدت مداخل الكهوف التي كان يستخدمها السكان لتربية المواشي، ونُفذت عملية الهدم بزعم «البناء غير المرخص في داخل منطقة تدريبات عسكرية»، في حين لم يمارس جيش الاحتلال التدريبات العسكرية في المنطقة منذ 15 عاما على الأقل.

وبعد ذلك، شيد الأهالي بيوتهم من جديد، وقدموا في نهاية تلك السنة التماسا للمحكمة الاحتلال «العليا»، مطالبين الإدارة المدنية بتجهيز خارطة هيكلية للخربة وبالامتناع عن هدم بيوتهم.

وخلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 – 2011 نفذت قوات الاحتلال 5 عمليات هدم في الخربة، كان أبرز هذه العمليات، في شهر آذار/مارس 2011، عندما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم كامل منازل الخربة البالغ عددها 46 منزلا، بينها 8 كهوف قديمة تستخدم كمساكن ولتربية المواشي وخزانات للمياه، فيما شهد عام 2016 أربع عمليات هدم للخربة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت المواطن مصعب عبد اللطيف مليطات (37 عاما)، بعد أن داهمت منزله، واقتحمت البلدة القديمة من نابلس وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على مركبة قبل انسحابها.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقات الاحتلال خلال اقتحام لهذه القوات البلدة.

وفي سياق متصل، قالت «كتائب المجاهدين – طوباس»، في بيان عبر حسابها على «تليغرام» أن مقاتليها اشتبكوا بشكل مباشر مع قوات الاحتلال وفجروا عبوات ناسفة قرب مفرق بلدة طمون جنوب محافظة طوباس وتحقيق اصابات مباشرة.

اقتحام الأقصى

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتـــــحم 592 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شـــــرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين ومن بينهم الحاخام المتطرف «يسرائيل شليطا» اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستعمر الأقصى.

ووثق التقرير الشهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة، 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 مرة، خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وقالت في تقريرها، إن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق المسجد الأقصى، مشيرة إلى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد في أول أيام عيد الأنوار اليهودي بحراسة قوات الاحتلال المشددة، وهو الاقتحام السابع له منذ توليه منصبه.

وحذرت من طبيعة هذه الاعتداءات التي تهدف إلى تكريس وجود المستوطنين وفرض أمر واقع جديد، من خلال أداء طقوس تلمودية كالســــجود الملحمي الجماعي والنفخ بالبوق وإدخال القرابين النباتية، في وقت ومكان محددين.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات تجرى تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال، التي تمنع بشكل دائم حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف في القدس من القيام بعملهم داخل ساحاته، وتضيق على المصلين المسلمين، وتلاحقهم وتحتجزهم عن بوابات الأقصى.

وفي خطوة استفزازية، نشرت جماعات استيطانية متطرفة صورة معدلة تُظهر «الهيكل» المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، مرفقة بعبارة «بناء الهيكل أقرب من أي وقت مضى»، كما دعت اتباعها لاقتحامات واسعة للمسجد.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، وثقت وزارة الأوقاف، منع قوات الاحتلال رفْع الأذان 48 وقتا، كما اقتحمته واعتلت سطحه وأخذت بعض القياسات، ما يشكل انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية وتعديا على أملاك الوقف.

كما وثقت، قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ حفريات وتمديد خط صرف صحي في ساحات الحرم الإبراهيمي، كما اعتدت على مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ معتز أبو سنينة، عند البوابات العسكرية المؤدية إلى الحرم ومنعت إسعافه، وحاولت تعطيل فعالية لتلاوة القرآن في الحرم.

وجددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تحذيرها من المخططات الخطيرة المزمع تنفيذها تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، والتي أعلن عنها عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، الذي طالب بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي ووضعه بشكل كامل تحت «السيادة» الإسرائيلية.