الاحتلال يقصف مخازن الأغذية… ومسؤول إسرائيلي لـ«أكسيوس»: نريد صفقة في أسرع وقت

غزة – نيويورك ـ «القدس العربي»: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروّعة في قطاع غزة، مكثفًا في الوقت نفسه تهجير السكان، ولا سيما من مناطق الشمال ومدينة غزة.

وضمن حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قتل جيشها أمس الإثنين أكثر من 92 فلسطينيًا في مذابح، أبرزها واحدة خلّفها قصفه على استراحة “الباقة” على شاطئ بحر مدينة غزة.

وتحدث مراسلون صحافيون موجودون في مدينة غزة عن “رائحة الدماء التي تفوح من كل مكان وتناثر الجثث على أرصفة المدينة”.

ومن بين الشهداء أيضا منتظرو المساعدات الذين باتوا يموتون بشكل يومي ضمن آلية الشركة الأمريكية الإسرائيلية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تتصاعد الانتقادات في وجهها، وآخرها تصريحات وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل – رايزينجر، من القدس المحتلة، وبجوارها نظيرها الإسرائيلي، بقولها إن المؤسسة “ليست شريكا موثوقا به لتوزيع المساعدات في القطاع”.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي الكبير في الوقت الذي يزداد فيه الضغط الداخلي في إسرائيل من جانب المعارضة، والأحزاب المختلفة، فضلا عن عائلات المحتجزين، من أجل المضي بصفقة تضمن الإفراج عن هؤلاء، حتى لو بـ “ثمن” وقف إطلاق نار طويل.

كما يأتي على وقع مواقف يعبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي إلى تحقيق نصر دبلوماسي. وجددت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الإثنين التأكيد على أن ترامب يريد إنهاء الحرب واستعادة كل الرهائن.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن لقاء قد يعقد الإثنين المقبل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، بعدما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن هناك محاولات لتقديم موعد زيارته إلى واشنطن.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن تل أبيب مستعدة “لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة”.

لكنه قال “لن نوافق على التزام مسبق بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي لإنهاء حرب غزة”.

وأضاف “حماس تريد ضمانا مؤكدا بأن الحرب ستنتهي، لكنها لن تحصل على ذلك”.

وقال “نريد التوصل إلى اتفاق لأن الخطر على حياة الرهائن يزداد يوما بعد آخر”.

وتابع “نريد صفقة بأسرع وقت، وإذا لم يكن هناك طرف يمكن الحديث معه فسنوسع العملية البرية”.

وشهد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي عقد جلسة برئاسة نتنياهو، توترات شديدة على خلفية الحرب في غزة، طبقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وقالت القناة 13 إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حذر من خطر توسيع العملية البرية في غزة على حياة الرهائن، ما أثار انتقادا لاذعا من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن ضابط رفيع في الجيش قوله إن على الحكومة أن تقرر إلى أين تريد أن تذهب في مسألة الأسرى والسيطرة على غزة. وذكرت أن الجيش يرى أن السيطرة على غزة ستثقل كاهل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل خطير.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، غياب أي مفاوضات حاليا لوقف إطلاق النار، مبينا أن ما يجري هو اتصالات للوصول إلى صيغة لاستئناف المفاوضات.

وأكد أن “التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة” .

أما في نيويورك، فقد وجّه خالد خياري، مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، انتقادات لإسرائيل، وقال إن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر، مجددا رفض تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.