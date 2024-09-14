سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يقصف نقطة لتجميع السولار في غزة- (شاهد)

14 - سبتمبر - 2024

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“القدس العربي”: قصف جيش الاحتلال نقطة لتجميع السولار ومشروعا بسيطا لإعادة تدوير البلاستيك واستخراج بعض كميات السولار.

وبحسب ما نشر مغردون على مواقع التواصل، يحاول المشروع الذي جرى قصفه التغلب على نقص الوقود في ظل منع الاحتلال إدخاله منذ بداية الحرب على غزة.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 10:52 ص

    ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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