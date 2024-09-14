الاحتلال يقصف نقطة لتجميع السولار في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: قصف جيش الاحتلال نقطة لتجميع السولار ومشروعا بسيطا لإعادة تدوير البلاستيك واستخراج بعض كميات السولار.
وبحسب ما نشر مغردون على مواقع التواصل، يحاول المشروع الذي جرى قصفه التغلب على نقص الوقود في ظل منع الاحتلال إدخاله منذ بداية الحرب على غزة.
العدو الصهيوني يُريد تدمير الحياة في #غزة، بكل مظاهرها، تستفزه صور الصمود ومحاولات التعايش رغم الوجع..
قبل قليل قصف العدو المجرم نقطة لتجميع السولار ومشروع بسيط لإعادة تدوير البلاستيك واستخراج بعض كميات السولار وإمداده للجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين في محاولة للتغلب على نقص… pic.twitter.com/7ZJlFXXvqL
— أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) September 14, 2024
ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀