الاحتلال يقصف نقطة لتجميع السولار في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: قصف جيش الاحتلال نقطة لتجميع السولار ومشروعا بسيطا لإعادة تدوير البلاستيك واستخراج بعض كميات السولار.

وبحسب ما نشر مغردون على مواقع التواصل، يحاول المشروع الذي جرى قصفه التغلب على نقص الوقود في ظل منع الاحتلال إدخاله منذ بداية الحرب على غزة.