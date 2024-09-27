الاحتلال يقمع تظاهرات لمقاومة الاستيطان في نابلس… ويقتحم الخليل

الضفة الغربية – «القدس العربي»: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في نابلس والخليل حيث أصابت عشرات بالغاز السام، فيما تجددت اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين في رام الله.

ففي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا الأسبوعية، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز باليد.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف في محيط جبل صبيح، حيث أطلقت قنبلة غاز بشكل مباشر تجاه مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما ألحق أضرارا بزجاجها الأمامي.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية «أفيتار» عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.

وفي السادس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأمريكية التركية عائشة – نور إيغي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة «أفيتار» في أيار/مايو 2021.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات الاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء وأزقة المخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وشددت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة حصارها على مخيم الفوار الذي لا تزال تغلق مدخله الرئيسي منذ مطلع الشهر الجاري. كما تنفذ اقتحامات يومية للمخيم، وتداهم منازل المواطنين وتنكل بهم.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار في الهواء على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، حيث تواصل تشديد حصارها على البلدة.

وتقوم تلك القوات بمنع المواطنين من المرور عبر بوابة «الليه»، المدخل الشمالي للبلدة، الذي يصل عبر الطريق الالتفافي 35 إلى منطقة فرش الهوى ومدينة الخليل.

ويستمر الحصار على البلدة منذ بداية الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة الأهالي ويعطل حياتهم اليومية، وسط قيود مشددة تمنعهم من التنقل بحرية.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، منع رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي في حديث صحافي، إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم، حيث تقع غرفة الأذان.

وأشار إلى أن الاحتلال يشدد من إجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية إليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسنا وزوجته لدى اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، واعتقلت المسن مفيد رضوان وزوجته عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته وتخريبها.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين قرب قرية دورا القرع شمال رام الله حيث رددوا شعارات عنصرية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين أغلقوا الطريق الواصل بين قريتي دورا القرع وعين يبرود، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وفي اتجاه مواز، أعربت المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين وتشريد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في منشور لها على منصة (إكس)، أن ممثلين من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والدانمارك والسويد وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي وهولندا قاموا بزيارة إلى المجتمعات الفلسطينية في الخان الأحمر والمعرجات، في ضوء الزيادة المقلقة في عنف المستوطنين المتطرفين وعمليات التشريد القسري.

وأصدر الوفد بيانا أيدته ألمانيا وإيرلندا وفنلندا، أعرب فيه أعضاء الوفد عن بالغ قلقهم إزاء ارتفاع وتزايد مستويات المستوطنين المتطرفين.

وشددوا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل تدابير صارمة لمنع ومحاسبة مرتكبي عنف المستوطنين المتطرفين وتوفير الحماية للمجتمعات الفلســطينية.

وفي المقابل، تواصلت عملـــــيات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن جريحين في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق مركز معلومات فلسطين «معطي» 110 أعمال مقاومة في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 20-09-2024 حتى 26-09-2024، وأدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأشار المركز إلى تنفيذ المقاومة 22 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وحسب المركز فقد فجر المقاومون 18 عبوة ناسفة ضمن تصديهم، لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، إضافة إلى التصدي لـ6 اعتداءات شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأدت أعمال المقاومة إلى الإضرار بمركبتين للمستوطنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في 54 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.

وفي سياق متصل، أصيب شابان من بلدة بيت أمر، أمس الجمعة، برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيادتهما دراجات نارية بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري على مدخل المخيم استهدفت الشبان، مما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر (23 عاما) برصاصتين في الصدر والقدم، وصفت حالته بالخطيرة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر (20 عاما) برصاصة في ذراعه، وصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

وتتواصل الاعــــــــتداءات الإسرائيلية في المنطقة بشكل متزايد، حيث يتعرض الشبان بشكل مستمر لإطلاق النار والاستهداف من قبل قوات الاحتلال المتـــــــمركزة في نقاط عسكرية قريبة من المـــــــخيمات والبلدات الفلسطينية.