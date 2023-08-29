الاحتلال يقمع مئات العمال في الداخل المحتل ويصيب العشرات ومواطنون يجرحون 4 مستوطنين قرب رام الله

رام الله-قلقيلية-نابلس-أريحا/ “القدس العربي”:

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مئات العمال الفلسطينيين بالقرب من حاجز احتلالي يفصل مدينة قلقيلية عن الأراضي في فلسطين المحتلة عام 1948، فيما أصيب 4 مستوطنين بجراح بعد تعرضهم لهجوم بالحجارة والعصي قرب رام الله خلال تواجدهم في الجبال القريبة.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية، أن أربعة مستوطنين أصيبوا بجراح طفيفة بعد تعرضهم لهجوم من مجموعة فلسطينيين بالقرب من منطقة “معاليه مخماس” شمالي شرق رام الله.

وقالت الصحيفة إن المستوطنين نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج حيث أصيبوا برضوض وكدمات، بينما وضحت أن المستوطنين كانوا يرعون الأغنام في الجبال قبل أن يستبكوا مع مواطنين فلسطينيين في المكان.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون أهالي تجمع وادي السيق البدوي شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأقدم مستوطنون على مهاجمة سكان التجمع واعتدوا عليهم، وأصابوا عددا منهم بجراح، بحماية قوات الاحتلال.

ومنع جنود الاحتلال نشطاء من مساندة الأهالي والاقتراب من مكان التجمع.

وفي سياق الاعتداءات اليومية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة البويرة وجرفت أراضي زراعية وهدمت منزلا مكونا من طابقين، تعود ملكيته للمواطن بدر شكري سلطان التميمي وعائلته.

وفي سياق ذي صله، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل والبناء في 17 منزلا غرب مدينة أريحا.

وصرح الناشط الميداني في أريحا علاء فهيدات بأن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا، ووزعت إخطارات بوقف العمل والبناء في هذا العدد من المنازل وسط القرية، بعضها مأهول ومشيد منذ سنوات، والبعض الآخر قيد الإنشاء.

وفي بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال جدرانا حجرية في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة كبيرة، اقتحمت منطقة “عين حويزة” تحديدا في “حي صميع”، وجرفت جدرانا حجرية تحيط بأرض تعود لعائلة القنطار بحجة عدم الترخيص.

وفي قلقيلية، أصيب عشرات العمال الفلسطينيين بينهم حالة خطيرة بعد قمع قوات شرطة الاحتلال لهم بالقرب من بوابة تربط مناطق الضفة الغربية من ناحية قلقيلية ومناطق فلسطين 48 وذلك في منطقة حاجز “إيال” شمال مدينة قلقيلية.

وأصيب عامل في اعتداءات شرطة الاحتلال على مئات العمال الذين أغلقوا جزءًا من شارع 55 في الداخل المحاذي لمدينة قلقيلية احتجاجًا على سحب شرطة الاحتلال للباصات التي تقلهم لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابتين من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس مجلس قرية الخان الأحمر عيد خميس، إن الاحتلال اعتقل ابنتيه إيمان (18 عاما) ونسرين (20 عاما) بعد محاولتهما تخليص شقيقهما من مستوطنين حاولوا الاعتداء عليه، بحجة رعي الأغنام قرب مستوطنة “كفار دارم” المقامة عنوة على أراضي الخان الأحمر.

وأضاف خميس أن أمن المستوطنة اعتدى على طفله الذي لم يتجاوز 11 عاما قبل قيام ابنتيه بتخليصه منهم، ولدى حضور شرطة الاحتلال إلى المكان قامت باعتقالهما.