الاحتلال يقيم ثكنات وسط غزة وجنوبها… و«القسام» تقصف أسدود

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: استمرت المجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.

وفي اليوم العشرين لاستئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، ارتقى عشرات الضحايا الجدد بينهم أطفال ونساء.

ولجأت قوات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف مبان كثيرة في مناطق التوغل، في وقت شرعت فيه أيضا بإقامة ثكنات عسكرية شرق مدينة غزة وعلى “محور موراج” الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، وسط تزايد حالات الجوع، التي تهدد حياة أطفال غزة.

ويأتي هذا في ظل تحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة. وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد “إغلاق جميع المخابز الـ25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق” على خلفية الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال البرنامج الأممي إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له في قطاع غزة “يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين” .

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن “مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد في قطاع غزة، والوضع يزداد سوءا، ويجب إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات” .

وطالبت “الأونروا” “بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة” .

وفي واحدة من المجازر التي نفذتها إسرائيل أمس الأحد، استشهد 11 فلسطينيا في حي التفاح في المدينة بينهم 9 أطفال، وأصيب آخرون إصابات خطيرة في القصف المدفعي على شارع النخيل.

كما أودت مجزرة أخرى بحياة 6 شهداء على الأفل بينهم امرأتان وطفلة، جراء قصف خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي المدينة.

ومن بين شهداء أمس الأحد الصحافية الفلسطينية إسلام نصر الدين مقداد وطفلها، في قصف نفذه الاحتلال لمنزل وخيمة في خان يونس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا للشهيدة، عبارة عن رسالة مأخوذة من حسابها على منصة “إنستغرام”، قبل ارتقائها، قالت فيها: “اسمي إسلام، وعمري 29، وهذا شكلي في الصورة الشخصية، وأكثر ما يخيفني هو ذكر موتي في استهداف من العدو، كرقم”. وأضافت: “أنا لست فتاة عادية ولا رقما.. استغرقت 29 عاماً من عمري لأصبح كما ترون؛ لي بيت، وأطفال، وعائلة، وأصدقاء، وذاكرة، والكثير من الألم” .

وأعلنت “كتائب القسام” مساء في بلاغ عسكري أنها قصفت مدينة “أسدود” برشقة صاروخية “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ أطلقت من غزة “واجتازت الحدود” باتجاه منطقة لاخيش وقال إنه اعترض معظمها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان 3 اشخاص أصيبوا بجروح في القصف الذي استهدف عسقلان.

سياسيا، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني، لبحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أمس الأحد، قال فيه إن “القمة ستناقش الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة بدعوة من الرئيس المصري” .

وأكد الديوان الملكي أن الملك عبد الله سيشارك في القمة المقررة، دون أن يتحدث عن موعد وصوله إلى القاهرة أو التوقيت الذي ستعقد فيه القمة.

وكان وفد قيادي رفيع من حركة “فتح” اختتم زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها عددًا من المسؤولين. ودعا رئيس الوفد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، إلى “مقاربات” بين حركته وبين حركة “حماس” لترتيب البيت الفلسطيني، ودعا مصر التي توسطت مرات عدة في المصالحة الفلسطينية الداخلية، لاستضافة مؤتمر وطني شامل من أجل ذلك.

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