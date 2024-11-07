الاحتلال يمدد إغلاق “الجزيرة” في الأراضي الفلسطينية لمدة 45 يوما إضافية

رام الله: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبأمر عسكري إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة ولمدة 45 يوما إضافية، وفق ما أفاد مدير القناة وليد العمري وكالة فرانس برس الخميس.

ويعتبر تمديد إغلاق المكتب أحدث الإجراءات الإسرائيلية ضد القناة وطاقمها، إذ تخوض معها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نزاعا منذ فترة طويلة، وقد تفاقم منذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وسبق لجيش الاحتلال أن اتهم مرارا مراسلي الشبكة في غزة بأنهم “عملاء إرهابيون” يتبعون لحماس أو حركة الجهاد الإسلامي. لكن القناة المملوكة من الدولة تنفي اتهامات الحكومة الإسرائيلية، وتعتبر أن إسرائيل تستهدف العاملين لديها في قطاع غزة بشكل ممنهج.

وقال العمري إن “مركبة عسكرية إسرائيلية وصلت البناية التي تقع فيها مكاتب الجزيرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية ليل الأربعاء-الخميس، وألصق جنود قرار التمديد (باللغتين العربية والعبرية) على مدخل البناية قبل أن يغادروا”.

وبحسب العمري، يستند قرار التمديد إلى “أنظمة الطوارئ”.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مكاتب القناة في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي وسلّم أحد الضباط مدير القناة العمري أمرا عسكريا يقضي بإغلاق مكاتب القناة داخل مدينة رام الله الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية حسب اتفاقية اوسلو، لمدة 45 يوما.

وطلب حينها من كافة العاملين في القناة مغادرتها وأخذ حاجياتهم الشخصية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها أنه أغلق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لأنه “يحرّض على الإرهاب”.

وكان البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” أقرّ في أوائل نيسان/ أبريل الماضي قانونا يسمح بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بأمن الدولة.

وبناء عليه، صادقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من أيار/ مايو على قرار منع بث الجزيرة من إسرائيل وإغلاق مكاتبها لمدّة 45 يوما قابلة للتجديد. ومددت محكمة في تل أبيب للمرة الرابعة في أيلول/ سبتمبر القرار.

في أيلول/ سبتمبر الماضي أيضا، سحبت الحكومة الإسرائيلية بطاقات اعتماد صحافيي الجزيرة بعد أربعة أشهر من حظر عمل القناة داخل الأراضي المحتلة.

