الاحتلال يمنع العائلات من السفر للقاء الأسرى المبعدين

رام الله – “القدس العربي”: بينما تنتظر العائلات الفلسطينية لرؤية أبنائها الذين تقرر الإفراج عنهم السبت في إطار صفقة التبادل المرتقبة، فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا جديدة منعت المئات من أهالي الأسرى، خصوصًا المحكومين بالمؤبد والمقرر إبعادهم خارج الوطن.

وقال “مكتب إعلام الأسرى” إن مخابرات الاحتلال منعت زوجة عميد الأسرى الأسير القائد نائل البرغوثي (أبو النور) من السفر حيث كانت متوجهة إلى مصر لاستقبال زوجها.

كما منعت عائلة الأسير أشرف خليل حسين أبو الرب من السفر للقاء نجلهم المبعد إلى مصر.

وطاولت القيود الإسرائيلية منع عائلات عدة من السفر إلى الخارج للقاء أحبتهم.

ووفق إفادات العائلات، فقد تكدس العديد من الأهالي عند نقاط التفتيش الإسرائيلية عند معبر الكرامة بين الضفة المحتلة والأردن، حيث تم منعهم من العبور دون أي مبررات قانونية، مما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها منذ سنوات، فبعد حرمانهم لسنوات من رؤية أبنائهم المحكومين بمدى الحياة “المؤبد” وفرض قيودٍ صارمة على الزيارات، تأتي مرحلة جديدة في منع الأهالي من السفر بعد إبعاد أبنائهم خارج الوطن.

ويقول شقيق الأسير خالد خديش المحكوم بالسجن مدى الحياة، والذي قضى نحو 23 سنة في السجون الإسرائيلية: “صار لي 23 سنة ما شفت أخوي، وأمي – اللي عمرها قرابة 90 سنة – إلها حوالي 20 سنة ما شافته، والآن لما قرب موعد الإفراج عنه ضمن الصفقة يوم السبت، الاحتلال منعني من السفر لأسباب أمنية، مش بس أنا، كل أهالي الأسرى هون منعوهم.”

وأضاف أن أهالي الأسرى من مختلف مدن الضفة الغربية، مثل الخليل ونابلس وجنين وطولكرم ورام الله، جميعهم واجهوا القرار نفسه، مشددًا على أن هذا الإجراء يمثل ظلمًا مضاعفًا للعائلات التي انتظرت لعقود فرصة لقاء أبنائها.

وأشار إلى أن منع السفر يشمل العديد من الأشخاص الذين كانوا في السابق قادرين على السفر بسهولة، ولم تكن هناك أي موانع أمنية تمنعهم من مغادرة البلاد لكن مع بداية الحديث عن صفقة التبادل والإفراج عن الأسرى، تم منعهم فجأة من السفر.

وفي شهادة أخرى، عبّرت أم أشرف أبو الرب، البالغة من العمر نحو ثمانين عامًا، عن خيبة أملها بعد منعها من السفر لرؤية ابنها الذي من المفترض الإفراج عنه يوم السبت أيضًا، قائلة: “كنت رايحة أزور ابني في خارج الوطن، لكن رجعونا ومنعونا من السفر، مش بس أنا، حتى إخوانه منعوهم، ما بنعرف شو السبب، لكن هذا ظلم”.

وأضافت: “كنت أحلم بلحظة لقائه بعد كل هذه السنوات، لكن الاحتلال يحرمني من هذه الفرحة، لا أستطيع أن أستوعب كيف يمكن أن يمنعوني من السفر فقط لزيارة ابني الذي قضى سنوات طويلة في السجن، هذا ظلم كبير لا يمكن أن يتحمله أي إنسان.”

أما شقيقة الأسير طالب عمر، المحكوم بسبعة مؤبدات وقضى ثلاثين عامًا في السجون الإسرائيلية، فقد أكدت أنها مُنعت من السفر رغم سماح الاحتلال لها بمغادرة البلاد قبل نحو شهر، وقالت: “بنت ابني توفيت اليوم، لكن فضّلت أسافر لأشوف أخوي اللي صار لي 23 سنة ما شفته، اليوم اتصلوا عليّ وقالوا لي ارجعي قبل ما أدخل للاستراحة، ومنعوني من السفر بدون أي سبب” وأضافت: “عمره ما كان عندي مشكلة بالسفر، دايمًا بقدر أطلع وأرجع، لكن لما جاء الوقت أشوف أخوي منعوني”.

ورغم قسوة القرار، عبّرت العائلات عن صمودها وتمسكها بالأمل في لقاء أبنائها قريبًا، وقال شقيق الأسير خالد اخديش: “إحنا ما إلنا غير نتوكل على الله، لكن بنطالب الدول العربية وكل من يفهم الوضع ان يساعد ويفتح مجال لأهل الأسرى يسافروا يشوفوا أولادهم، لأنه مش طبيعي إن الواحد يطلع برّا وما يشوف أمه ولا زوجته ولا أولاده، هذا ظلم، وظلم بحق ذاته”.

وذكرت إحدى العائلات المتضررة من هذا القرار أن العديد من الأهالي كانوا يأملون أن يساعدهم المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال لتسهيل عملية السفر، خصوصًا في هذه الفترة الحساسة التي يعيشونها، وقال أحدهم: “الأمل موجود، وإن شاء الله في يوم من الأيام يتحقق حلمنا بلقاء أبنائنا في الخارج.”

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في محاولة لإبقاء المعاناة مستمرة حتى بعد تحررهم، وقد سبق وأن استخدم الاحتلال هذه السياسات في حالات سابقة بهدف ترهيب الأسرى وأسرهم، وهو ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

فقد منعت أم ناصر أبو حميد من السفر من لقاء أبنائها الثلاثة الذين تحرروا ضمن صفقة التبادل وأُبعدوا خارج الوطن، مما يضاف إلى سلسلة الإجراءات التعسفية التي يعاني منها الفلسطينيون، ويعكس حجم الظلم المستمر الذي يواجهونه.

ومع اقتراب موعد تنفيذ الدفعة المقبلة من صفقة التبادل، تزداد آمال العائلات برؤية أبنائها رغم العوائق المفروضة، آملين أن تنجح الضغوط المحلية والدولية في رفع هذا الظلم القائم، في الوقت نفسه، يعرب أهالي الأسرى عن أملهم في أن تتحقق العدالة في وقت قريب، وأن يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم بحرية ومن دون عوائق.