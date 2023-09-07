الاحتلال يمهد لشرعنة 3 بؤر استيطانية ويصادق على فتح طريق سريع يربط تل أبيب بمستوطنات الضفة الغربية

رام الله-الخليل-طولكرم-بيت لحم- “القدس العربي”:

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن ما يسمى “قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال”، أصدر قرارا بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحافي، إن التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية، التي يتحكم بها ويديرها قادة عصابات المستوطنين.

وبين أن بؤرتَين تقعان جنوبي محافظة الخليل وهما “أفيغال، وعشهئيل”، والثالثة تقع في محافظة أريحا، كلها عشوائية وأقيمت عام 2001.

وأشار إلى أن خطوة الاحتلال الأخيرة جاءت تجسيداً لقرار دولة الاحتلال بشرعنة 10 بؤر استيطانية في شباط/فبراير الماضي، واليوم تقوم بإجراءات تثبيتها من خلال تعديل مناطق نفوذها، بمعنى أن سلطات الاحتلال قررت تخصيص أراضٍ أخرى لصالح هذه البؤر من أجل توسعتها مستقبلا على حساب أراضي المواطنين.

وذكر بخطورة قرار حكومة الاحتلال تقليص خطوات المصادقة على المخططات الاستيطانية، مبيناً أن ما نراه اليوم من تسارع كبير في مسألة إقرار البؤر وتثبيتها وتوسيعها يعد انعكاساً لقرار الاحتلال الأخير المتمثل في تقديم صلاحيات موسعة لوزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش في مسألة التوسع الاستيطاني.

وحذر من أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات احتلالية أخرى للسيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة خطيرة على الأرض، لطالما أن العالم يمارس ازدواجية المعايير ويصمت أمام جريمة الاحتلال مكتملة الأركان.

وطالب شعبان جميع الأطر الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية إلى ضرورة الإسراع في المشاركة في إنجاز إستراتيجية وطنية تعزز أطر المقاومة الشعبية، باعتبارها الوسيلة الأنجع في مقاومة مخططات الاحتلال وإحباطها.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، واعتبرت تنفيذ جيش الاحتلال لقرارات مجلس الوزراء دليلا آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

وعقبت حركة “حماس” على قرار “شرعنة” ثلاث بؤر استيطانية جديدة أنه “عدوان إسرائيلي شامل” على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.

وشددت “حماس” في تصريح صحافي أن القرار يتطلب موقفاً عربياً ودولياً قوياً في إدانته، وحراكاً أممياً للجم سياسات الاحتلال العنصرية الفاشية المخالفة للقانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية.

وأكدت أن “هذه المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تُفلح في تغيير هوية الأرض أو طمسها، ولن تُعطي الاحتلال شرعية على أرضنا، والذي سيقابله شعبنا الفلسطيني بمزيد من الصمود والمقاومة”.

وفي سياق متصل، صادقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف على فتح طريق سريع يربط منطقة تل أبيب ووسط الكيان بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة حتى الأغوار، في أضخم مشروع استيطاني منذ سنوات.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الحديث يدور عن مشروع لتوسعة الشارع رقم 5 والذي يصل تل أبيب مع مفرق حاجز زعترة شمالي الضفة الغربية بمسارب إضافية، إلا أن التوسعة الحقيقية ستكون من الحاجز وحتى الأغوار بتكلفة تصل إلى 2 مليار شيقل.

وصفت ريغيف المشروع بالحدث الإستراتيجي الأبرز منذ نشأة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث يشمل المشروع مضاعفة الشارع رقم 505 والذي يربط مستوطنة “أرائيل” مع مفرق زعترة بتكلفة تصل إلى 500 مليون شيقل، فيما سيتم توسعة الشارع من زعترة وحتى مفرق فصايل في الأغوار بتكلفة تصل إلى مليون ونصف شيقل.

فيما يعتبر الشارع المذكور الشارع العرضي الرئيسي الأول الذي يقطع فلسطين المحتلة من البحر إلى النهر، ويحمل دلالات إستراتيجية وأمنية وسياسية.

وفي الخليل، أحرق مستوطنون، أشجار زيتون معمرة في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

ونقلت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا ثلاث أشجار زيتون معمرة في منطقة تل الرميدة التي تقع قرب مستوطنة “رمات يشاي” الجاثمة على أراضي المواطنين.

وصرح الناشط في حقوق الإنسان والدفاع عن الخليل عماد أبو شمسية أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، بعد أن أتت النيران على ثلاث أشجار معمرة تعود لعائلتي قنبي، وزاهدة.

وأضاف أن المستوطنين يسعَون إلى إحراق أكبر عدد من أشجار الزيتون المعمرة، بهدف السيطرة على المنطقة وشق شارع استيطاني من العين الجديدة في تل الرميدة وصولا إلى شارع الشهداء. مشيرا إلى تعرض أشجار الزيتون للحرق عدة مرات خلال هذا العام.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 18 مواطنا من الضفة، بينهم أسيران محرران، وشقيقان. ومن بينهم الشابان أمير سلايمة، ومحمد مراغة، والفتيان مؤمن سلايمة، ويوسف قباني، من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي طولكرم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، إغلاق البوابة المقامة على مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب قرية عكابا شمال طولكرم.

وصرح رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة لوسائل الإعلام أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ أسبوع، من دون إبداء الأسباب، ومنعت العمال والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف الجدار، ما فاقم معاناتهم خاصة أنهم يعتمدون في دخلهم على الزراعة في أراضيهم، مع قرب موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح أن جدار الفصل العنصري التهم 2500 دونم من أراضي القرية، في حين فرضت قوات الاحتلال على المزارعين قيودا تعجيزية للوصول إلى أراضيهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال وضعت ألواحا من الباطون والمكعبات الإسمنتية على طول الجدار من عكابا إلى بلدة قفين المجاورة، العام الماضي.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في باحات الأقصى.

وتواصل “منظمات الهيكل” المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وعقب نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات أن معركة السيطرة على المسجد الأقصى مستمرة، والاحتلال لا يتوقف عن محاولات تهويد القدس.

وأوضح بكيرات أن الأعياد اليهودية تهدف إلى الاعتداء على المسجد الأقصى، وتهويد المكان والزمان في القدس.

وتعمل جماعات الهيكل المزعوم على حشد أكبر عدد من المستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/أيلول الحالي.

ويحتفل المستوطنون بـعيد “رأس السنة العبرية” في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الحالي ويستمرُ ليومين، حيث يتم التجهيز لاقتحامات كبيرة من المستوطنين وقادة الاحتلال للمسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وبالتزامن مع حشد جماعات المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال فترة الأعياد، يكثف الاحتلال من حملات الاستدعاء والتحقيق وملاحقة المرابطين والمرابطات ونشطاء مدينة القدس المحتلة، بهدف ترهيبهم وتهديدهم بعدم مواجهة الاقتحامات أو التحريض على الدفاع عن الأقصى والرباط فيه.

وفي سياق مواز، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.