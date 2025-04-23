الاحتلال ينشر فيديو يظهر اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في خان يونس- (شاهد)

“القدس العربي”: نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر لحظات عصيبة عاشها جنود له في خان يونس جنوب قطاع غزة خلال مواجهة مباشرة مع عناصر المقاومة.
ويظهر المقطع صراخ الجنود وهلعهم خلال الاشتباك المسلح، كما يظهر على ما يبدو انسحابهم من أمام المقاتلين، بعد إصابة عدد من الجنود.
فيديو رعب وهلع وإصابات و صراخ وهروب و انسحاب لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي من خلال كاميرا مثبتة على رأس أحدهم خلال اشتباك من المسافة صفر داخل أحد البيوت في قطاع غزة،هذه هي حقيقة الجنود الإسرائيليين خارج الطائرات والدبابات أرواح خاوية و خشب مسندة وهروب عند المواجهة pic.twitter.com/HBkcJu5BbZ
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 23, 2025