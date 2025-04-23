سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال ينشر فيديو يظهر اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في خان يونس- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر لحظات عصيبة عاشها جنود له في خان يونس جنوب قطاع غزة خلال مواجهة مباشرة مع عناصر المقاومة.

ويظهر المقطع صراخ الجنود وهلعهم خلال الاشتباك المسلح، كما يظهر على ما يبدو انسحابهم من أمام المقاتلين، بعد إصابة عدد من الجنود.

 

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