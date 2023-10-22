الاحتلال ينفذ تحولا في طرق مواجهة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطينيون يزيلون أنقاض مسجد أصيب في غارة جوية إسرائيلية في مخيم جنين

جنين- نابلس- طوباس- سلفيت- “القدس العربي”:

اجتهد عشرات الشبان إلى جانب رجال الإسعاف والدفاع المدني على عملية جمع أطراف شهيدين فلسطينيين تم استهدافهما في مخيم جنين فجر اليوم الأحد.

وقال ضابط في الإسعاف الفلسطيني أن طبيعة الأشلاء التي تم جمعها تشير إلى وجود شهيدين على الأقل.

وجمع شبان يرتدون قفازات جلدية بقايا أشلاء الشهيدين حيث تجولوا من المنطقة أسفل المسجد المستهدف في حارة الدمج من مخيم جنين وسط خطورة بالغة من سقوط الحجارة على رؤوسهم أو تهدم مبنى المسجد المكون من 3 طوابق.

وقام طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في حدود الساعة الثانية فجرا بعملية قصف عنيفة هزت منطقة المخيم كلها وخلفت ورائها دمارا كبيرا في المسجد الذي يحمل اسم “الأنصار” وشهيدين مزقتهم الصواريخ تمزيقا.

وبحسب ما أعلنت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت فإن الجيش الإسرائيلي وللمرّة الأولى منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية قصف بطائرة حربية مسجد في مدينة جنين بدعوى وجود خلية في نفق أسفل المسجد.

والمسجد المستهدف هو ذات المسجد الذي تعرض لاقتحام وتفجير واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية أطلقت عليها مجموعات المقاومة معركة “بأس جنين” في مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي.

واستغرق التعرف على جثماني الشهيدين ساعات من البحث والفحص والتدقيق حيث عثر بين الركام على هويات الشهيدين وتم التعرف من خلالها على أسمائهم، وهما: الشهيد محمد عابد من مخيم جنين، ومحمد عبد الله من دير بلوط قضاء سلفيت.

وعقب سماع دوي الانفجار دوت صفارات الإنذار لتحذير الأهالي والمقاومين في المخيم من تبعات القصف والتصدي لأي تسلل محتمل للقوات الخاصة، كما نعت سماعات المساجد الشهيد ودعت للخروج بمسيرة غاضبة للتنديد بجريمة الاحتلال.

وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي، باستشهاد شابين، عقب استهداف مسجد الأنصار في حارة الدمج كانا بداخله.

وأضاف السعدي، أن 3 مواطنين أصيبوا بجروح جراء عملية القصف، أحدهم بشظايا.

وحمل بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك أنه “في عملية مشتركة قامت طائرات عسكرية بتدمير مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين تواجدت في داخله خلية مشتركة لحماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ هجوم تخريبي في الوقت الفوري”.

وزعم الاحتلال في البيان أن الخلية نفذت في يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري تفجيرا لعبوة ناسفة تم التحكم بها عن هاتف نقال ضد قوة عسكرية في منطقة السياج الأمني من دون وقوع إصابات.

وأضاف البيان: “خلال الأيام الأخيرة وردت معلومات استخبارية عن قيامهم بالتخطيط لشن هجوم كبير حيث استخدم المسجد كغرفة عمليات للتخطيط للعمليات وكمنطلق لتنفيذها”.

وجاء استهداف المسجد بعد ساعات من إرسال ضباط مخابرات الاحتلال “الشاباك” برسائل تهديد بالاغتيال لذوي المقاومين في مخيم جنين.

ونشر نشطاء مضمون مكالمات ورسائل صوتية وصلت والدي مطاردين ومقاومين تضمنت تحذيرا بالاغتيال في حال لم يسلم أبنائهم أنفسهم حتى الساعة السابعة صباحاً.

وتسود أجواء من الحيطة والحذر في مخيم جنين حيث يترقب المواطنون اجتياحا وشيكا في ظل نشاط أمني مكثف عبر مسيرات عسكرية لا تغادر سماء المخيم.

ونعت فصائل المقاومة في المخيم الشهيدين وأكدت كل من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد وكتائب القسام التابعة لحركة حماس على استمرار نهج المقاومة.

وعادة ما يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال لمقاومين فلسطينيين عبر اقتحامات ليلية، فيما يعتبر ما جرى في جنين تحولا كبيرا في خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في التعامل مع مجموعات المقاومة في الضفة الغربية.

وتعرضت قوات الاحتلال قبل نحو أسبوع لأعنف مواجهات مع مجموعات المقاومين عند اقتحامها لمخيم نور شمس القريب لمدينة طولكرم حيث أصيب نحو 10 جنود وأعلن عن موت ضابط في وحدات المستعربين.

وبحسب أحد النشطاء فإن الاحتلال وأمام الحرب المعلنة على قطاع غزة لجأ إلى تغير في طرق مهاجمة المقاومين الفلسطينيين وفي ظل الخسائر التي تعرض لها.

ويرى الناشط، الذي رفض الحديث عن اسمه، أن هناك تحولا كبيرا في الفعل العسكري الإسرائيلي، حيث اللجوء إلى استخدام سلاح الجو والصواريخ القوية وهو أمر يعد مسألة جديدة تضاف إلى جانب الطائرات المسيرة الانتحارية، وسياسة تدمير البنية التحتية وهدم المنازل وقصفها بصواريخ “الإنيرجا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 3 فلسطينيين ارتقوا فجر الأحد، إلى جانب شهيدين في مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد برصاص الاحتلال من قباطية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو عبيدة كميل من قباطية الذي سقط خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي مدينة نابلس، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما) وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عسكر شرق نابلس.

وفي طوباس، استشهد الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة طمون، فيما أصيب ستة آخرون بجروح خلال مواجهات في مدينة طوباس.

ونقل شهود عيان، أن أهالي البلدة تصدوا لقوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، ارتقى على إثرها شهيدا.

وأضاف الشهود، أن ستة شبان آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، في مواجهات اندلعت بمدينة طوباس.

ونعت مساجد محافظة طوباس عبر مكبرات الصوت الشهيد أبو حلمي، وأعلن الإضراب وتعطيل المدارس فيها حدادا على الشهيد.

ونظم في كل من مخيم جنين وطوباس ونابلس وسلفيت جنازات جماهيرية حاشدة حيث جرى تشييع جثامين الشهداء وسط دعوات غاضبة تطالب بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال.

وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 90 شهيدا.