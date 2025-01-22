الاحتلال ينكّل بمخيم جنين… ومقررة أممية تحذّر من تكرار إبادة غزة

القدس ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عمليات تجريف واسعة وتهجيرا للسكان في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وواصلت عمليتها لليوم الثاني، ودفعت بمزيد من التعزيزات والآليات الثقيلة إلى المخيم، في مشهد يذكر بنموذج اعتمدته خلال حرب الإبادة في غزة.

ودارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي قصفت منزلا يتحصن به مقاومون في برقين غرب جنين.

وذكرت معلومات بأن قوات الاحتلال اقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصار المنزل، الذي هدم لاحقا بالكامل.

وسجل “الهلال الأحمر الفلسطيني” 4 مصابين أحدهم حالته خطيرة في جنين ومخيمها.

ودفعت هذه الممارسات، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، في منشور على منصة “أكس”، إلى التحذير من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة على غرار تلك التي ارتكبتها في القطاع.

ونزح عدد من المواطنين في أحياء داخل مخيم جنين من منازلهم إلى واد برقين.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر إن آليات الاحتلال جرفت الشارع الرئيس أمام مدخل المستشفى.

في حين بيّن قائد “سرايا القدس” في الضفة، أن مقاتلي “السرايا” التابعة لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، أن “تفجير الجيبات العسكرية في قباطية وطمون، مجرد رسائل لما ينتظر قادة العدو وجنوده في شوارع وأزقة المخيمات في الضفة الغربية”.

وفيما نفذت قوات الاحتلال سلسلة مداهمات واقتحامات في أنحاء الضفة، رافقتها حملة اعتقالات، واصل المستوطنون المتطرفون وغالبيتهم مسلحون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وقال “الهلال الأحمر الفلسطيني” إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بجروح، وثلاثة بالاختناق، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

وفي سياق متصل، أعربت إليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، عن تأييدها للمزاعم الإسرائيلية التي تستند إلى “حقوق توراتية” تشمل الضفة الغربية بأكملها، وذلك في تصريحات خلال جلسة تأكيد تعيينها.

وتأتي تصريحات ستيفانيك في وقت أعلن فيه ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن مستوطنين يمينية متطرفة متهمة بالعنف ضد الفلسطينيين.

إلى ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من ضم إسرائيل للضفة.

في كلمته أمام “المنتدى الاقتصادي العالمي” في دافوس، قال: “هناك احتمال أن تشعر إسرائيل بالجرأة بسبب النجاحات العسكرية لتعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية وتترك غزة في وضع غامض”.

وأضاف: “سيكون هذا انتهاكا كاملا للقانون الدولي، وسيعني أن السلام لن يتحقق أبدا في الشرق الأوسط”.