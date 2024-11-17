الاحتلال يهاجم الطالبات… والأوقاف تحذر من مصادرة «الإبراهيمي»

الضفة – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث صادرت عقارا في مدينة القدس كما دشن مستوطنون خيمة استيطانية في الخليل، فيما أصيب العشرات بالغاز السام في هجمات في الخليل وبيت لحم.

وفي القدس المحتلة، تكثفت اعتداءات الاحتلال، واقتحمت قواته مقهى «كستيرو» في منطقة المصرارة في المدينة، لتنفيذ قرار إخلاء العقار، لصالح المستوطنين.

وأصدرت المحكمة العليا الإٍسرائيلية شهر تموز/ يوليو الماضي، قرارا يقضي بإخلاء عائلة «كستيرو» من العقار وهو عبارة عن مقهى، بحجة ملكيته لحارس أملاك الغائبين.

وتستولي سلطات الاحتلال على العديد من العقارات في مدينة القدس، بحجة ملكيتها لليهود قبل الاحتلال، حيث يخول القانون «القيم العام» الاستعمال والتصرف في أملاك من وصفوا بـ»الغائبين».

وقال صاحب العقار محمد عودة كستيرو إن العائلة مستأجرة للعقار منذ عام 1954، من «حارس أملاك العدو» في حينه، ثم أصبحت تدفع الإيجار لـ»حارس أملاك الغائبين»، لكنها فوجئت عام 2010 بمطالبات بالعقار.

وقال كستيرو: «أنا صاحب المقهى… وسأبقى صاحبه… وما زالت أدعو نفسي بأنني صاحب المقهى».

وأضاف: «أول قرار صدر عام 2022 ووقتها قدمنا استئناف للمحكمة العليا التي ردت القرار، لكن اليوم جاءوا وأغلقوا المكان».

وتابع: «لقد حضرت للمقهى من الصباح الباكر، مثل أي يوم من عشرات السنين، فتحت المقهى، بعت بعض الزبائن وشربت القهوة والشاي، وفي لحظة هجمت علي قوات الشرطة والجيش وحارس أملاك الغائبين، طلبوا مني الاخلاء فرفضت، فقاموا هم بعملية الاخلاء».

وختم: «أنا موجود مقابل المقهى الذي بقيت طوال عمري فيه. والحقيقة أنني. في موقف لا يوصف، ليس من باب الوضع المادي، حيث إن هذا المحل يعيل أسرتي، بل من باب أن كل حياتي فيه، معظم فترات حياتي عشتها في المكان.. وأنا اليوم عمري 60 سنة، أما أن أقذف خارج العقار فأنا في موقف لا أحسد عليه. صعب جدا. ومع ذلك ايماني بالله كبير جدا».

واتهم كستيرو المحاكم الاحتلالية بأنها غيرت في عقد الإيجار، بتغيير المدة وفقدان الحماية رفع الإيجار السنوي، والذي تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ويقع حي المصرارة على بعد عدة أمتار من سور البلدة القديمة، ويضم أكثر من 20 محلا تجاريا.

وفي سياق مواز، اقتحم 268 مستوطنا على شكل مجموعات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا عند خيمة الاعتصام المقامة في حي البستان، وأوقفت مركبات المارة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أعاق حركة المواطنين.

وحي البستان هو أحد الأحياء المستهدفة في البلدة، حيث تبلغ مساحته 70 دونما ويعيش فيه 1550 مقدسيا في 109 منازل، هدم الاحتلال منها 10، في حين تلقت منازل أخرى إخطارات بالهدم.

كما شن الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في عدة مدن وبلدات.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون، حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ومن بين المعتقلين محمد قنديل، وهو سائق شاحنة اعتدى مستوطنون بالضرب عليه وأصيب في طريق المعرجات، شمال غرب أريحا.

ونصب مستوطنون خيمة في تل الرميدة وسط الخليل بحماية جيش الاحتلال.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم نصب الخيمة في المكان ذاته، بهدف السيطرة على المكان القريب من مستوطنة «رمات يشاي» المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، من محاولات إسرائيل، السيطرة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ووضعه بشكل كامل تحت سيادتها.

وفي بيان لها، أدانت الوزارة «تصريحات لعضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود أفيخاي بوارون، طالب فيها بتأميم الحرم الإبراهيمي، والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية».

وتناقلت وسائل إعلام عبرية، الخميس، مقطعا مصورا لبوارون، يقول فيها «سنأخذ مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) مترا مترا، كما بدأنا بمتر واحد.. لدينا وزير دفاع جيد (في إشارة للوزير الجديد اليميني يسرائيل كاتس)، وأصدقاء في الخارج. هذه فرصتنا! لدينا سنتان لفعل ذلك، لن يبقى المكان عالقا في 1967».

وفي بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طلبة مدارس الخضر جنوب المدينة.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة «التل» في البلدة القديمة حيث يقع مجمع المدارس، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ولاحقت هذه القوات الطلبة على طول امتداد الشارع الرئيس الموصل لمنطقة «البوابة» وداخل الاحياء.

وأصيب عدد من الطالبات، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، وإطلاق قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة.

وفي رام الله، أدانت وزارة الصحة، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عيادة كوبر شمال غرب رام الله.

وقالت إم قوة للاحتلال اقتحمت أبوابها للصعود إلى سطحها.

وفي سلفيت، أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 3 منافذ للطرق الزراعية في بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، بالسواتر الترابية.

وهذه المنافذ تصل إلى مناطق زراعية تقدر بمساحة 3000 دونم.

وكان الاحتلال صنف المنطقة الجنوبية محمية طبيعية، وهي أكبر مساحة محميه طبيعية في محافظة سلفيت، للسيطرة عليها ومصادرتها لصالح توسعة المستوطنات.

وفي سياق مواز، حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر «سالم»، بالسجن ٦ أشهر وبغرامة ٥ آلاف شيكل، بحق الزميلة الصحافية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، رشا حرز الله.

والزميلة رشا حرز الله اعتقلت في الـ2 من حزيران/ يونيو الماضي، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله، من بين نحو 94 صحافيا تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة.