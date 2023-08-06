الاحتلال يهجر 6 عائلات من تجمع بدوي شرق رام الله والسلطة الفلسطينية تحذر إسرائيل قبل اجتماع “الكابينت”

رام الله/ “القدس العربي”:

هجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست عائلات من تجمع القبون البدوي شرق رام الله، من مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستوطنين والاحتلال.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث صحافي إن العائلات الست غادرت مساكنها تحت وطأة الاعتداءات المتتالية للاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف أن عدد الأفراد الذين اضطروا إلى المغادرة من التجمع بلغ 36 فردا من عائلة الكعابنة، وكانوا قد هجروا من أراضيهم في نكبة فلسطين عام 1948، ليواجهوا اليوم نكبة جديدة.

وأضاف مليحات أن مغادرة التجمعات البدوية تمثل نكبة جديدة وتطهيرا عرقيا، وتخلق تخوفا بنزوح تجمعات أخرى تتعرض لهجمات المستوطنين بالتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.

وكانت 37 عائلة من تجمع عين سامية القريب من بلدة كفر مالك، ومن بينهم 78 طفلًا، فككت منازلها في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، وقررت الرحيل عن التجمع، بسبب انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحقهم، وهدم عدد من منازلهم، إضافة إلى المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة في التجمع.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين وأخذت قياسات منزل في قرية رمانة غرب جنين.

وقال مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي ارتقى أمس برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى تنفيذه عملية اطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا الرصاص.

وفي السياق ذاته، حولت سلطات الاحتلال منزل المواطن متوكل أبو بكر الى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن داهمته وحطمت محتوياته بالكامل، وأخضعت نجله مجد للتحقيق بعد أن استولى الجنود على هواتفهم المحمولة.

وفي سياق آخر، وقبيل ساعات من التئام مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي “الكابينيت”، ذكرت الإذاعة العبرية أنّ مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية نقلوا رسالة لنظرائهم الإسرائيليين، حذّروا فيها من أنه إذا لم تتم الموافقة على “تسهيلات” مخصصة للسلطة، فإنّ القمة الأمنية المشتركة الثالثة لن تنعقد.

وبحسب آخر التسريبات وفق القناة الإسرائيلية 12 فإنه وبعد عملية تل أبيب التي وقعت مساء السبت فقد قررت الحكومة الإسرائيلية عدم مناقشة منح تسهيلات للسلطة الفلسطينية، في اجتماع الكابيت مساء الأحد.

وفي وقت سابق قال وزير خارجية الاحتلال، ايلي كوهين لإذاعة جيش الاحتلال: سنقدّم “تسهيلات” للفلسطينيين استجابة لدواع أمنية وسياسية.

وكانت القناة الإسرائيلية 13 ذكرت أن الولايات المتحدة خاطبت الكابينت قبل اجتماعه المقرر اليوم، بالقول: “تتوقّع منكم المصادقة على “تسهيلات” للفلسطينيين، ووقف تشريع مقترح القانون الذي يفرض على السلطة تعويض ضحايا الإرهاب”.

وقالت الإذاعة العبرية إنه وفي اجتماع “الكابينت” السابق، وافق الوزراء على تعزيز “الإجراءات” الرامية لمنع انهيار السلطة، وهي خطوة رحّب بها البيت الأبيض، وما يزال يتعيّن موافقة الكابينت عليها.

ووفقًا لإعلام عبري فإن الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة، الراغبين بالعمل في “إسرائيل” من منطلق الرغبة في “تحسين الوضع العام في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوصت بهذه الخطوة، بعد أن أوصت بالفعل بإجراءات إضافية لتعزيز السلطة الفلسطينية، تم مناقشتها بالفعل في اجتماع الكابينيت الأخير.

وأضافت أنه جرى اطلاع الأمريكيين على التسهيلات المقترحة في المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ومسؤولين كبار، مؤخرًا.

وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل فإن الجيش الإسرائيلي سيقدّم للوزراء خلال جلسة الكابينيت اليوم، لمحة شاملة عن الوضع في جنين والسلطة الفلسطينية بعد عملية “بيت وحديقة”، في إشارة للعدوان الإسرائيلي على جنين الشهر الماضي.

وكشفت القناة الإسرائيلية 13، أنّه وقبيل اجتماع الكابينت اليوم الأحد، نقلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى “إسرائيل” مفادها أن واشنطن تتوقع موافقة إسرائيلية على “تسهيلات” للفلسطينيين قريبًا، والامتناع عن تشريع مشروع القانون الذي يسعى لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كتعويضات للأسر الإسرائيلية المتضررة من العمليات الفلسطينية.

وفي ذات السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن “إنذار استراتيجي” حسب وصفها أرسله رئيس جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”، رونين بار، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الأوضاع في الضفة المحتلة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير اليوم، إن رئيس “الشاباك” قدم تقريراً “قاتماً” لنتنياهو حذره فيه من “تدهور الأوضاع الأمنية” في الضفة المحتلة، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن “الإنذار الاستراتيجي” من جهاز المخابرات لنتنياهو يتضمن تحذيراً من تنفيذ المقاومة عمليات خطف مستوطنين.

واعتبر رئيس جهاز “الشاباك”، رونين بار، في التقرير أن تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، سيزيد من عوامل انفجار الأوضاع الأمنية.