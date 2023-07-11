الاحتلال يهجّر عائلة مقدسية… وانتقادات أممية لإسرائيل

القدس ـ غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: اعتبرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى “سجن مفتوح من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين”، فيما استنكرت ثمانية فصائل “الاعتقالات السياسية ضد قادة وكوادر وأسرى محررين في الضفة الغربية” والتي يمكن أن “تعرّض” اجتماع الأمناء العامّين للفصائل المقرر عقده في القاهرة نهاية الشهر للفشل، وفق أمين عام حركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية وتعسفية للفلسطينيين منذ حرب عام 1967.

وأكدت: “لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح”.

في الموازاة، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في القدس المحتلة وأجبرت ساكنيه على إخلائه بالقوة، واستولت عليه وسلّمته لمستوطنين.

وقال أحمد صبّ لبن، نجل أصحاب المنزل في القدس، للصحافيين “اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المنزل أثناء نوم العائلة والمتضامنين وأخلته منهم”.

وأضاف: “تم إخلاء المنزل من جميع الأفراد والتحفظ على أثاثه”. وعلى الفور سمحت الشرطة الإسرائيلية لمستوطنين بالاستيلاء على المنزل.

وبينت نورة غيث صب لبن، التي وقفت أمام منزلها بعد إخلائها وعائلتها منه وهي تشير إلى المستوطنين: “شكيتكم لله الذي هو أكبر منكم ومن حكومتكم ومن الاحتلال والاستعمار”.

ووصفت وزارة شؤون القدس الفلسطينية “استيلاء المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي” على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة في المدينة المحتلة بأنه “لصوصية”.

إلى ذلك، طالبت ثمانية فصائل فلسطينية في بيان مشترك، أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين”. وشددت على أن استمرار الاعتقالات يشيع أجواء سلبية تؤثر على استعادة الوحدة الوطنية في مواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.

والفصائل الموقعة على البيان هي: حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، منظمة طلائع حرب التحرير (الصاعقة)، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة”.

وقال زياد النخالة، أمين عام حركة “الجهاد الإسلامي” في تصريح صحافي، إن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقبل للفشل”.