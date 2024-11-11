الاحتلال يهدم مسجدا في القدس… و5 جرحى في اقتحامه «الجلزون»

الضفة – «القدس العربي»: اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى فيما هدمت سلطات الاحتلال منزلا ومسجدا في مدينة القدس، وأصيب 5 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون.

فقد اقتحم أكثر من 350 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال التي أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ ساعات الصباح، فيما سمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا في تجمع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس، بالإضافة إلى مزل مهجور، ومضافة، وحظائر أغنام.

ويعيش في التجمع البدوي أكثر من 80 عائلة من عرب الجهالين. ووضع الاحتلال علامات باللون الأحمر على عدة منشآت، تمهيدا لهدمها على ما يبدو.

عدوان واسع

وفي ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال عدوانها الواسع على مناطق متفرقة في الضفة حيث تكثف الاقتحام على مخيم الجلزون شمال رام الله واستمر لساعات طويلة.

وأصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال في المخيم بينهم فتى. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد الأشخاص أصيب في الوجه، والباقي في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال داخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب الأهالي، وذلك بالتزامن مع حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين واعتقالات طالت عددا كبيرا من الشبان.

وتعمدت قوات الاحتلال تكسير سيارات الأهالي في مخيم الجلزون، وإطلاق النار بشكل عشوائي، وفق شهود عيان.

وشهدت مدينة رام الله اعتقالات طالت شبانا في بلدة بدرس، فيما اعتدى مستوطنون على مسجد في قرية برقا شرق رام الله، بالتزامن مع أداء الفلسطينيين لصلاة الفجر في المسجد.

وحاول هؤلاء الاعتداء على المصلين في مسجد النور في القرية، وكسروا سيارة أمام المسجد.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية بدرس غرب رام الله استمرت لساعات، تخللها اقتحام عشرات المنازل،

وحولت أحد المنازل إلى مركز تحقيق وتنكيل بحث الشبان الذين جرى اعتقالهم في قرية بدرس.

وفي بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، على مقر الدفاع المدني في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي سلفيت، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على المدخل الشمالي للمدينة، ونصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي للأسبوع الثاني على التوالي، وأعاقت حركة المواطنين في كلا الاتجاهين.

وفي نابلس، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين دون سن الأربعين عاما من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في خربة يانون، جنوب نابلس.

وطالت حصيلة الاعتقالات التي نفذت في الضفة نحو 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال «نادي الأسير» و»هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، والقدس، فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

سجن الدامون

وفي سياق متصل، أفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، بأن المعتقلات في سجن الدامون، يتعرضن لجملة من الاعتداءات والعقوبات، إذ يتم انتهاك خصوصيتهن واستهداف نفسياتهن، من خلال جملة من السياسات والإجراءات اللاأخلاقية واللاإنسانية.

ونقلت محامية الهيئة التي زارت السجن أخيرا، أن الظروف الحياتية والصحية سيئة، حيث الاحتجاز داخل الغرف (23 ساعة يوميا)، والفورة عبارة عن ساعة واحدة فقط ومن ضمنها استخدام الدوشات للاستحمام والاغتسال، والطعام سيئ وقذر، وهناك نقص كبير في الأغطية والملابس، كما تشهد الغرف اكتظاظا كبيرا، حيث تُحتجز في الغرفة الواحدة (11 معتقلة)، إلى جانب الحرمان من الفحوصات الطبية والأدوية والعلاجات.

وفي هذا السياق، زارت محامية الهيئة المعتقلة (ف.ص) من رام الله (48 عاما)، التي سردت تفاصيل ما تعرضت له هي وشقيقتها عند اعتقالهما بتاريخ 13/1/2024، إذ تم اقتحام منزلهما والعبث به، وكان شكل الاقتحام مرعبا من ناحية عدد الجنود وأشكالهم وهم مقنعون، وتم نقلهما على مدار عدة أيام إلى سجن عوفر، وبعد ذلك إلى مركز توقيف عتصيون ومنه إلى الشارون، إلى أن استقرت بهما الحال في سجن الدامون.

ونقلت محامية الهيئة عن المعتقلة أنها وشقيقتها تعرضتا للسب والشتم والتفتيش اللاإنساني، كما قضيتا وقتا طويلا جدا وهما مقيدتان ومعصوبتا الأعين، وكل ذلك تزامن مع ضرب شديد على أنحاء الجسد كافة، فالمحققون كانوا يُخرِجون حقدهم من خلال هذا التعامل الوحشي، علما أن الشقيقتين اعتُقلتا على خلفية لقاءات تلفزيونية، بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي شقيقهما ولا تزالان موقوفتين.

كما زارت محامية الهيئة المعتقلة (ن.ز) من محافظة أريحا التي تبلغ من العمر (37 عاما) وما زالت موقوفة، علما أن التهمة الموجهة إليها هي التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتُقلت بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته وتخريبه والاستيلاء على أجهزتها الخلوية وأجهزة الحاسوب.

ونقلت المعتقلة (ن.ز) لمحامية الهيئة أن طريقة الاعتقال مرعبة، إذ التفتيش العاري والصراخ والضرب على أنحاء الجسم كافة، وتقييد الأيدي وتعصيب الأعين، والسب والشتم والإهانة، ولم تتم مراعاة وضعها الصحي، إذ أخبرتهم عند اعتقالها بأنها مريضة في السرطان وخضعت لعملية استئصال، إضافة إلى معاناتها من قرحة في المعدة وطول النظر، فتعمدت إدارة السجن الاستيلاء على نظارتها الطبية وحرمانها من ارتدائها بعد وصولها إلى المعتقل.