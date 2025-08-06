الاحتلال يهدم منشآت سكنية وتجارية في الضفة

الضفة – «القدس العربي»: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث هدمت بناية سكنية مرخصة في مناطق «ب» في قرية دار صلاح قرب بيت لحم، وكذلك مبنى لشركة صيانة معدات ثقيلة قرب رام الله، ومنازل للمواطنين في القدس المحتلة.

ووفق الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، فإن المنطقة «ب» خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة العسكرية الإسرائيلية، لكن جيش الاحتلال يتذرع بموجبات أمنية لتنفيذ أعمال الهدم التي غالبا ما تكون خدمة للمستوطنين وبالتنسيق معهم.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة اقتحمت، عند الساعة السابعة صباحًا، قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وتوجهت إلى منطقة قبر حلوة القريبة من جدار الفصل العنصري، وشرعت بأعمال هدم لعمارة سكنية مؤلفة من خمسة طوابق بمساحة تقارب 2000 متر مربع، وكانت جاهزة للتسليم والسكن.

وأوضح رئيس مجلس قروي دار صلاح، محمود صلاح، أن المنطقة تتعرض باستمرار لعمليات هدم، كونها تقع في المنطقة المصنفة «ب» وقريبة من الجدار، وهو ما حد من مساحة البناء المخصصة لأهالي القرية، الذين يملكون 8 آلاف دونم، إلا أن نسبة كبيرة منها غير مسموح بالبناء عليها.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في المنطقة ذاتها مغسلة وكراجا لتصليح المركبات، ومحددة، وشاليه، ومحلا للهيدروليك، تعود للمواطن أكرم مُرة، وهي منشآت قائمة على 6 دونمات وتعيل 50 عائلة.

وقال محمد حساسنة من وزارة الحكم المحلي في مدينة بيت لحم إن العمارة تقع في مناطق (ب)، حسب التصنيفات الإدارية والأمنية في الضفة الغربية، ورأى أن الهدف من عمليات الهدم في كافة المحافظات أن يتحول المشهد إلى مشهد مألوف بشكل يومي.

وقال الدكتور حسن بريجية، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن سياسة هدم المنازل والمنشآت يمارسها الاحتلال منذ عام 1967 و»لكن الملفت للنظر اليوم تمدد عمليات الهدم لتشمل كل المناطق في الضفة الغربية».

وقال إن عمليات الهدم تجري استجابة للمستوطنين، الذين يقدمون شكوى للإدارة المدنية بحجة أن هذه المباني تشكل خطرا عليهم وعليه يصدر جيش الاحتلال قرارا عسكريا بالهدم بدواع أمنية وعسكرية.وأوضح أن المنطقة المستهدفة في بيت لحم قريبة من مستوطنة ابو غنيم المقامة على أراضي المواطنين، ويتماشى قرار الهدم مع إخطارات أخرى أصدرها الاحتلال أول أمس لقرية النعمان القريبة جدا من مكان عملية الهدم.

وفي السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال مواطنين بإخلاء أرضهم في قرية بيت اسكاريا وسط التجمع الاستيطاني «غوش عصيون « المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا محمد إبراهيم عطا الله بأن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية وسلمت إخطارا شفويا، بإخلاء أرض مساحتها 20 دونما مزروعة بأشجار العنب تعود له شخصيا ولأشقائه، مع مهلة لمدة عشرة أيام لتنقيد القرار. يشار إلى أن قرية بيت اسكاريا تضمن 5 تجمعات وهي: بيت اسكاريا، خلة البلوطة، واد شخيت، خلة عفانة، ومنطقة الشفا، ويوجد فيها 97 منزلا، ويبلغ عدد سكانها 650 نسمة.

وفي القدس، نقل مركز معلومات وادي حلوة أن قوة من شرطة الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، داهمت حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهدمت منزلًا تعود ملكيته لعائلة برقان.

كما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة. وفي رام الله، قال عبد السيراوي، صاحب شركة السيراوي لبيع الجرافات والمعدات الثقيلة والزيوت، إن قوة إسرائيلية حاصرت مقر شركته الواقع مقابل مستوطنة بيت إيل، وأبلغتهم بوجود قرار بهدمها، رغم تقديمهم أوراق ترخيص للمحاكم الإسرائيلية، ودفعهم الرسوم المطلوبة، وسيرهم في الإجراءات القانونية.

وأضاف أن مستوطنين مسلحين، يُرجح أنهم من مستوطنة بيت إيل، رافقوا القوة الإسرائيلية لضمان تنفيذ الهدم والإشراف عليه.

وأكد أن عملية الهدم نُفذت بشكل مفاجئ، رغم أن الشركة قائمة في الموقع منذ 12 عامًا، دون تلقي أي إخطارات سابقة بالهدم، أو تهديدات من المستوطنين.

وقدر السيراوي قيمة الخسائر بأكثر من 3 ملايين شيقل (291 ألف دولار)، مشيرًا إلى أن 10 عائلات كانت تعتاش من الشركة، باتت اليوم بلا مصدر دخل. وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، فقد هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 588 منشأة، وتضرر 843 شخصًا، بينهم 411 طفلاً و378 امرأة.

وتشير بيانات الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال وزعت خلال الفترة ذاتها 556 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، من بينها 322 منزلاً مأهولاً، و18 منزلاً غير مأهول، و151 منشأة زراعية، و97 منشأة تُعد مصدر رزق وغيرها.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تموز/ يوليو الماضي 75 عملية هدم طاولت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها، كما سلمت 33 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية.