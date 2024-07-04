الاحتلال يهدم 11منزلا في الخليل وبيت لحم… ويشن حملة مداهمات

الضفة الغربية – «القدس العربي» : هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 منزلا في مدينتي بيت لحم والخليل، فيما أصدرت قرارات بهدم منزل ووقف العمل بمنزلين في بيت لحم، فيما أغلقت حواجز فاصلة بين مدن فلسطينية في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وشهدت عملية الهدم اليومية كثافة في مدينة الخليل، حيث هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي تسعة مساكن في قرية بيرين، شرق الخليل.

وتحدث رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، أن جرافات الاحتلال هدمت تسعة مساكن من الطوب والصفيح تعود للمواطنين يوسف الحنجوري، وعلي القاضي، ويوسف العجلوني، وأنس برقان، وإسماعيل محمد برقان، وفايز الفقير، وأسعد يوسف برقان، ويعقوب إسحاق برقان، وسعيد برقان.

وتقع المساكن في المنطقة المصنّفة «ج»، التي تمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي فيها، وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الشقيقين الشهيد محمد عيسى زواهرة والجريح كاظم في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت بيت تعمر، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي زواهرة، وأغلقت المنطقة ومحيط المنزل، وهدمت منزلي نجله الشهيد محمد والجريح كاظم، ومساحة إحداهما (140) مترا مربعا والآخر (180) مترا مربعا .

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على والد الشهيد زواهرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشقيقين محمد وكاظم زواهرة عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة في 22 شباط/ فبراير الماضي، ما أسفر عن استشهاد محمد وإصابة شقيقه كاظم بجروح بالغة الخطورة قبل اعتقاله.

حصيلة: 318 منزلاً هدمت

وحسب آخر الإحصاءات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدمت سلطات الاحتلال في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 مواطنا منهم 292 طفلاً و199 امرأة.

وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أصحاب منزلين بوقف البناء فيهما، وإزالة طريق وسلاسل حجرية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال وزعت إخطارات بوقف البناء في المنزلين في منطقة السرج في القرية أحدهما مأهول بالسكان يعود للمواطن شادي حجاجلة، والآخر قيد الإنشاء يعود للمواطن سامي أبو التين، ويتكون من طابق واحد، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف أنه تم إخطار مواطنين من عائلة شحادة بإزالة طريق زراعي وسلاسل حجرية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قررت قبل حوالي أسبوعين إزالة بيوت متنقلة «كرافانات» أقيمت على أنقاض منازل هدمت في منطقة «عين جويزة» تعود لمواطنين من عائلات بيبوح، وأبو خيارة، ورباح وآخرين. كما تعتزم قوات الاحتلال هدم منزل في مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم.

وأفاد المواطن ثائر زرينة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بئر عونة في بيت جالا، وأخطرت المواطنة فاطمة زرينة بهدم منزلها المكون من طابقين، مساحة الأول 70 مترا مربعا، والثاني 120 مترا مربعا.

وأضاف أن قوات الاحتلال تعتزم إزالة طريق في المنطقة ذاتها.

يشار الى أن منزل المواطنة زرينة تعرض للهدم مرتين في السابق، إضافة الى هدم عدد اخر من المنازل في تلك المنطقة.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصدرت في النصف الأول من عام 2024، 359 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، وتركز معظم هذه الإخطارات في محافظات الخليل (111 إخطارا)، وأريحا (73 إخطارا)، ورام الله (46 إخطارا).

مداهمات واعتقالات

وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة في الضفة الغربية والقدس، حيث تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

وأفادت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدة مواطنين من الضفة، وتم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة وشابًا بعد مداهمة منزليهما في طولكرم، حيث تم اعتقال السيدة رشا غسان حجازي والشاب سعيد الغزاوي.

كما داهمت القوات مطبعة الأهلية وسط طولكرم، التي تعود إلى عماد أبو صالح وأولاده، بعد كسر بوابتها وتخريب محتوياتها قبل الانسحاب من المدينة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عقربا وسبسطية، حيث دارت مواجهات مع الشبان، كما اقتحمت مسجد الخضرا في حارة الياسمينة.

إصابة عناصر شرطة فلسطينيين

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في نابلس اثناء محاولة عناصر الشرطة الفلسطينية تفكيكها ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح.

وأظهر مقطع فيديو بثته شبكات محلية لحظة نقل عناصر الشرطة المصابين.

أما في رام الله فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين واعتدت على أب ونجله، خلال اقتحامها قرية المغير ومخيم الجلزون، شمال رام الله، وهما أنور باسم حج محمد ، وباسل جهاد حج محمد، 21 عامًا، واعتدت بالضرب على المواطن شريف النعسان ونجله آدم، بعد ان داهمت منزلهما.

وفي مخيم الجلزون، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد شراكة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة صالح نوفل بعد مداهمة منزله، علمًا أن الاحتلال اعتقل ثلاثة من أشقائه يوم أمس الأول الأربعاء.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات منها دورا وإذنا وبيت عوا وصوريف ودير صامت وبيت أمر، حيث سيّرت آلياتها في شوارع وأحياء هذه البلدات ونشرت فرقا راجلة.

وخلال تلك الاقتحامات أصيب شاب بجروح وكدمات نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب المصاب هو وسام الكركي، الذي تعرض للضرب أثناء وجوده في ساحة مبنى البلدية القديم وسط الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح في اليد ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

اغلاقات للحواجز

وفي سياق مواز، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين وأعاقت حركتهم عبر إغلاق البوابة الحديدية ومنعهم من الدخول أو الخروج.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام الخارجين، وفتشت مركبات المواطنين ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتغلق قوات الاحتلال بشكل متكرر الحاجز وتعرقل حركة المواطنين في مشهد بات يتكرر يوميا.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتقيم قوات الاحتلال الحاجز المذكور شرق مدينة نابلس، ويتسبب بمعاناة قرابة 25 ألف مواطن يسكنون في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن.

وبلغ عدد الحواجز العسكرية التي يقيمها الاحتلال بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي 567 حاجزا، منها 77 حاجزا رئيسيا، و490 حاجزا تشمل (سواتر ترابية، ومكعبات إسمنتية، وبوابات حديدية)، حسب تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية «أريج» .

فيما أقامت قوات الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول 2023، أكثر من (140) حاجزا عسكريا وبوابة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

هجمات للمستوطنين

وفي ملف هجمات المستوطنين، أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض واعتقل شاب، وتم حرق منزلين وتحطيم منازل ومركبات المواطنين في هجوم للمستوطنين على منطقة «خلة الضبع» في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن «المستعمرين» سرقوا عددا كبيرا من رؤوس الأغنام.

وذكر شهود عيان أن «ما يزيد عن 200 من المستعمرين المسلحين هاجموا وبحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، منازل المواطنين وممتلكاتهم في «خلة الضبع» في مسافر يطا». وقالوا إن الهجوم، الذي استمر أكثر من سبع ساعات، بدأ بإطلاق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ثم احرقوا مساحات شاسعة من حقول وأشجار المواطنين المثمرة في تلك المنطقة، ومنعوا طواقم الدفاع المدني من الوصول الى الحريق وتم الاعتداء عليهم وتحطيم سيارة الاطفاء.

واعتدى المستوطنون على الأهالي بالحجارة والهراوات، ما ادى الى اصابة عدد من الشبان والنساء والأطفال بجروح ورضوض، كما منعت قوات الاحتلال والمستوطنون سيارات الإسعاف من الوصول الى المنطقة وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين

وأحرق مستوطنون منزلين وحطموا نوافذ وأبواب معظم المنازل الأخرى، بالإضافة الى تحطيم عدد من مركبات المواطنين، وإتلاف كافة خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها الاهالي في توليد الكهرباء، وسرق ما يزيد عن 80 رأس من أغنام المواطنين.

وقال المواطن جابر الدبابسة «إن الحريق الذي أشعله المستوطنون في أراضي المواطنين، كان الهدف منه بجانب إتلاف محاصيل واشجار المواطنين، اتاحة الفرصة أمام المستوطنين لكي يتجمعوا بهذا العدد الكبير، بحجة إطفاء الحريق، دون أن يلفتوا الانظار لمخططهم بالهجوم على الاهالي وعدم تمكينهم من أخذ الحيطة والحذر» .

ووثق الاهالي مقاطع فيديو لأعداد كبيرة من المستوطنين الذين وصلوا الى بيوت الاهالي وهم يحملون عبوات البنزين والأسلحة.

وتابع ان قوات الاحتلال التي وجدت في المكان، وفرت الحماية والمساعدة للمستوطنين في اعتدائهم على الأهالي، ومنعت وعرقلت وصول سيارات الإطفاء والإسعاف وكذلك المتضامنين الى المنطقة.

وفي المنطقة نفسها، هاجم مستوطنون مسلحون مركبات المواطنين بالحجارة، ودمر آخرون خط مياه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت بالحجارة مركبات المواطنين بالقرب من مفترق مستوطنة «ماعون» المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبة المواطن إبراهيم جبارين.

كما قام مستوطنون من البؤرة الاستعمارية «شمعون»، بتدمير وقطع خط المياه المغذي لتجمع «أم الخير» في المسافر، والذي يضم ما يقارب 30 منزلا ومسكنا.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في تجمع «أم الخير» من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين، كان آخرها هدم قوات الاحتلال ما يزيد عن ثلث التجمع، حيث شملت عملية الهدم 11 منزلا ومسكنا، بالإضافة إلى عدد من الخيام والمنشآت، قبل نحو أسبوع.

وفي الخليل، أصيب مواطن برصاص أحد المستوطنين في بلدة السموع جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي باتجاه المواطن محمد مسلم أبو الكباش (25 عاما)، أثناء رعيه الأغنام في منطقة «خربة الطيران» في بلدة السموع، ما أدى إلى إصابته بالكتف، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي نابلس، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا مواطنين في جبل صبيح في بلدة بيتا، واعتدوا على شاب بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض.