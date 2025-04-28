الاحتلال يهدم 5 منازل في الخليل ويسيّج بلدة سنجل

الضفة الغربية – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها وشنت حملة اعتقالات. وترافق ذلك مع عمليات هدم وإخطارات بالهدم والتوقف عن البناء.

فقد اقتحم جيش الاحتلال مخيم العَيْن للاجئين الفلسطينيين غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وحاصر منزلا فلسطينيا فيه.

وقال شهود لوكالة «الاناضول» إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة «الراس» في بلدة إذنا جنوب غرب مدينة الخليل، وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة؛ قبل أن تبدأ الجرافات العسكرية بعملية هدم لخمسة منازل فلسطينية، 4 منها مأهولة. وأكدت مصادر محلية أن عملية الهدم التي نفذها جيش الاحتلال في بلدة إذنا، أضرت بقرابة الـ 15 فردا، بينهم أطفال ونساء، وتركتهم بدون مأوى، بزعم أن منازلهم أقيمت في مناطق مصنفة «ج»، ويُمنع البناء فيها.

وأوضح أحد شهود العيان أن جرافات جيش الاحتلال دمرت منزلين يعودان للشقيقين عيد وخليل نعيم الجياوي، كل منهما عبارة عن شقة سكنية بمساحة 300 متر مربع، تؤوي ثمانية أفراد.

كما تم هدم منزلين آخرين للشقيقين محمد وأسامة يوسف الجياوي، بمساحة 150 مترا مربعا لكل منزل، إضافة إلى منزل قيد الإنشاء يعود لعائلة نضال الجياوي.

وتصاعدت عمليات الهدم التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة المحتلة، مستهدفاً المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها، لا سيما التي تقع في المناطق المصنفة (ج)، بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء، وذلك بهدف طرد الفلسطينيين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي سياق مواز، أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل في قرية أم الخير يقعان على مساحة 150 مترا مربعا للمواطن موسى الهذلين، ومنزل في منطقة حميدة يقع على مساحة 120 مترا مربعا للمواطن نايف سليمان النجادة.

وأخطرت القوات بهدم آبار مياه، ومساكن، وغرف زراعية في منطقة حوارة شمال شرق يطا.

وفي بيت لحم، أفاد رئيس المجلس القروي في حوسان جمال سباتين أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المغسلة التي تقع في منطقة «الشرفا» عند المدخل الشرقي للقرية، والتي تعود للمواطن ضياء إسماعيل زعول، بحجة عدم الترخيص، علما أنها تعرضت للهدم في مرات سابقة. وسلّمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل وكرفانات لتربية المواشي في بلدة الجيب شمال مدينة القدس المحتلة. ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال آذار / مارس الماضي 58 عملية هدم طالت 87 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و26 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: نابلس بهدم 15 منشأة ثم طولكرم بـ13، والقدس بـ19، وسلفيت بـ15.

وفي سلفيت، سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بإزالة سياج واقتلاع أشجار زيتون، في منطقة وادي قانا ببلدة دير استيا شمال غرب المدينة.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، إن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات إخلاء ووقف العمل وإزالة سياج مقام على مساحة 100 متر، واقتلاع 12 شجرة زيتون في منطقة وادي قانا غرب البلدة، بحجة أنها محمية طبيعية.

وأشار إلى أن منطقة واد قانا مستهدفة من الاحتلال ومستعمرين، حيث يُسمح لهم بإقامة مستوطنات وتوسعتها على حساب أراضي المواطنين، فيما يُمنع المواطنون أصحاب الأراضي من العمل فيها، منوها إلى أن مساحة أراضي وادي قانا، تبلغ ما يزيد على 10 آلاف دونم، صنفها الاحتلال بمحمية طبيعية عام 1983، وتحيط بها تسع مستوطنات، ومعسكر تابع لجيش الاحتلال.

وفي رام الله، شرع الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة سياج شائك يفصل بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله عن الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال شرع بنصب أعمدة حديدية بطول 4 أمتار في أراضي بلدة سنجل، تمهيدا لإقامة سياج شائك على طول نحو كيلومترين بمحاذاة الشارع الرئيسي الذي يسميه «شارع 60»، وذلك بعد تجريفه أراضي المواطنين في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في 20 آب/ أغسطس الماضي، «أمرا عسكريا» يقضي بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتعديل مسار السياج الشائك المنوي إقامته بمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أخطر الاحتلال بالاستيلاء على 29 دونما من أراضي البلدتين لإقامة السياج الذي يمنع المواطنين من الوصول إلى الشارع الرئيسي، وبالتالي يحرمهم من الوصول إلى أراضيهم خلف السياج.

وقال معتز طوافشة رئيس بلدية سنجل إن «الجدار سيعمل على عزل البلدة عن 8000 دونم من أراضيها، وعن القرى المحيطة، وشارع 60 الاستيطاني». وفي سياق آخر، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت أسرى محررين وطلاب جامعات، وسط مواجهات ومداهمات عنيفة للمنازل. وطالبت وزارة الخارجية والفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين، ووقف انتهاكاتهم وجرائمهم المتصاعدة في عموم الضفة، التي كان من أبرزها الاعتداءات ضد حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان، والاعتداء على مدرسة زنوتا شرق الظاهرية، والهجمات على المواطنين في نبع العوجا وتخريب خطوط مياه المزارعين، إلى جانب الاعتداء على مركبات المواطنين في شمال الخليل وشمال شرق رام الله، وبلدات سنجل وترمسعيا وبيتا.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن اعتداءات المستوطنين تتم في ظل غطاء سياسي إسرائيلي، وبحماية وإشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتدخل لقمع المدنيين الفلسطينيين عند محاولتهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى التطهير العرقي والإبادة والتهجير والضم، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.