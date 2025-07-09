سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يهدم 7 منازل ومنشآت في رام الله ونابلس

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 6 منازل وبركسات في بلدة شقبا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، داهمت البلدة، وهدمت 5 منازل مأهولة بالسكان وبعضها قيد الإنشاء.

وفي بلدة روجيب شرق نابلس (شمال) اقتحم الجيش الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية البلدة، وشرع بهدم منزل مكون من طابقين للمواطن خالد السكسك، عقب إجبار عائلته على إخلائه، بدعوى “البناء دون ترخيص” بحسب شهود عيان.

يشار إلى أن الاحتلال هدم في النصف الأول من العام الجاري 588 منشأة تسبب في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا.

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