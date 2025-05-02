الاحتلال يواصل سياسة التجويع في قطاع غزة- (صور)

مع مواصلة إسرائيل هجماتها الوحشية والمدمرة وحصارها المشدد على قطاع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية.

ووزعت جمعيات خيرية وجبات ساخنة على النازحين حيث تجمع عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أطفال للحصول على طعام شمال مدينة غزة.

(الأناضول)