سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يواصل سياسة التجويع في قطاع غزة- (صور)

منذ 29 دقيقة

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مع مواصلة إسرائيل هجماتها الوحشية والمدمرة وحصارها المشدد على قطاع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية.

ووزعت جمعيات خيرية وجبات ساخنة على النازحين حيث تجمع عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أطفال للحصول على طعام شمال مدينة غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 2, 2025 الساعة 9:43 ص

    ألا لعنة الله على عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي زرع هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀🌪️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مايو 2, 2025 الساعة 9:48 ص

    ولن تركع غزة بإذن رب العزة وسينقلب الظلم على الظلمة الكفرة الفجرة من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🌪️

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