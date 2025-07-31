الاحتلال يواصل عدوانه في الضفة.. هدم منازل وردم آبار وإصابة رضيعة بالغاز السام- (فيديو)

الضفة الغربية- “القدس العربي”: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ عمليات واسعة في الضفة حيث اقتحمت نابلس ورام الله ونفذت عمليات هدم في بيت لحم، وأصابت رضيعة بالاختناق بالغاز السام في الخليل وردمت آبار مياه زراعية في نابلس.

وفي التفاصيل، هدمت قوات الاحتلال منزلين وأربع غرف زراعية في قرية واد رحال جنوب محافظة بيت لحم، في إطار سياسة التهجير القسري وتضييق الخناق على المواطنين في المناطق المصنفة (ج).

وأفاد عضو مجلس قروي واد رحال عمار حجازي بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية، اقتحمت القرية، وشرعت بعمليات هدم واسعة طالت أربع غرف زراعية تستخدم لتخزين المعدات والمواد الزراعية.

وأضاف أن الجرافات العسكرية هدمت أيضا منزلين تبلغ مساحة كل واحد منهما نحو 200 متر مربع، يعود أحدهما للمواطن أحمد البدوي، والآخر لعائلة سعد.

وتُعد قرية واد رحال واحدة من المناطق المهددة بالاستيلاء والاستيطان، نظرًا لقربها من مستعمرة “أفرات” المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وتشهد بين الحين والآخر عمليات هدم وتجريف تستهدف الوجود الفلسطيني.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما أخطرت في الفترة ذاتها 556 منشأة بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

مصادر محلية: جيش الاحتلال يطرد السكان ويمنعهم من أخذ مقتنياتهم خلال عمليات الهدم في وادي رحال جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/rLKHXpp7za — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 31, 2025

وفي الخليل، أصيبت رضيعة (6 شهور)، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال اقتحام قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، فيما اعتقل 8 آخرين من عدة قرى وبلدات في محافظة الخليل.

واقتحم الجيش قرية الطبقة جنوب غرب الخليل وداهم عددا من منازل المواطنين، وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما أدى إلى إصابة طفلة رضيعة (6 شهور) بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وحطمت أبوابها ومحتوياتها بشكل متعمد، مستخدمة الكلاب في تفتيش مقتنيات المواطنين، واعتقلت مجموعة من المواطنين ونكلت بهم.

وفي نابلس، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 مواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن 9 دوريات عسكرية ترافقها حافلة جنود اقتحموا وانتشروا في كافة حارات وشوارع القرية، وداهموا عشرات المنازل وسط تخريب كبير في الممتلكات، واحتجزوا 10 مواطنين، واقتادوهم إلى ساحة المسجد القديم وسط القرية، حيث جرى تحقيق ميداني معهم لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.

وفي ذات السياق، ردمت قوات الاحتلال بئرين للمياه في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، واستولت أيضا على مضخة وأدوات زراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين وردمت بئرين ارتوازيين بالإسمنت، يغذيان عددا من منازل القريتين بمياه الشرب والزراعة، الأمر الذي سيتسبب بخسائر كبيرة لأصحاب البيوت البلاستيكية.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال استولت على مضخة للمياه في محيط بئر بيت دجن.

#متابعة | مصادر محلية: قوات الاحتلال تحضر مضخات إسمنت إلى بلدة بيت دجن شرق نابلس لردم بئر مياه يستخدم في ري البيوت البلاستيكية pic.twitter.com/zzFIfOatR8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 31, 2025

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجزي حوارة والطور، وداهمت البلدة القديمة ومخيم بلاطة وحي رفيديا، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم الحاج زياد سويلم “أبو روحي” من منزله للضغط على نجله، والشاب عهد سلمان من بلدة قوصين، كما اختطفت الشاب عز الفقية من منزله في شارع سفيان وسط المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى رفيديا واعتقلت شابين من عمارة سكنية قريبة، في حين استهدف المقاومون آليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام نابلس من حاجز الطور.

وفي جنين، احتجزت قوات الاحتلال عددا من أهالي مخيم جنين أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الأهالي والعائلات التي حاولت الوصول إلى منازلها في منطقة الغبز في مخيم جنين، وبعض البنايات المحيطة فيه.

وكان جيش الاحتلال أخلى بنايات سكنية منها عمارة سما في محيط مخيم جنين، ومنازل في طلعة الغبز كان قد استولى عليها وحولها إلى ثكنات عسكرية، ثم أعاد انتشار جنوده فيها، بعد محاولة سكانها العودة إليها وتفقدها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو وثقها الأهالي لعدد من المنازل التي أخلاها جيش الاحتلال لوقت قصير قبل العودة إليها، دمارا كبيرا فيها وفي ممتلكات المواطنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي مخلفا 44 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.