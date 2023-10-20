الاحتلال يواصل غاراته على غزة لليوم الـ14 وترقب دخول أول قافلة مساعدات- (صور وفيديوهات)

غزة: واصلت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الجمعة، شن غارات مكثفة على قطاع غزة لليوم 14 على التوالي، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن أن مقاتلات عسكرية هاجمت أكثر من 100 موقع زعم أنها تابعة لحركة “حماس”، مما أسفر عن استشهاد أحد أعضاء الحركة، الذين شاركوا في الهجوم الذي شنته “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نفقا ومستودعات أسلحة والعشرات من مراكز القيادة التابعة لحماس، فضلا عن “القضاء” على وحدة تابعة للحركة في هجوم استهدفها في مدينة غزة.

وأعلنت مصادر أمنية فلسطينية عن سقوط نحو 20 شهيدا، إثر غارات إسرائيلية على عدد من المنازل على رؤوس قاطنيها في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت 6 منازل على الأقل في خان يونس بشكل متزامن، وسط مخاوف من وجود شهداء تحت الأنقاض.

فتح خيام إيواء للنازحين من مختلف مناطق قطاع غزة في خان يونس. pic.twitter.com/d4v39WoYwq — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 19, 2023

وأضافت المصادر أن غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منها بناية سكنية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى شهداء وجرحى.

كما تجددت الهجمات الجوية العنيفة على مدينة الزهراء السكنية المكونة من أبراج، ودمرت عددا منها بعد إخلاء سكانها، بحسب المصادر ذاتها.

📷 صور صفا| طائرات الاحتلال تدمر عددًا من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة pic.twitter.com/ovpjzuuEbQ — وكالة صفا (@SafaPs) October 20, 2023

في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام عبرية، عن اغتيال القيادي في القوات البحرية التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس أمجد أبو عودة في غارة على غزة.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأمن المصري أزال حواجز إسمنتية كان وضعها قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري بين مصر وغزة.

وأظهرت صور متداولة شاحنات تحمل الحواجز، وذلك قبل ساعات من دخول متوقع للمساعدات الإنسانية إلى غزة لأول مرة منذ بدء جولة القتال الحالية.

– المعدات المصرية تقوم الأن بإعادة إصلاح الطريق من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح تمهيدا لعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة ..✌️🇪🇬🇵🇸 pic.twitter.com/IfprxZfB29 — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) October 20, 2023

وشنت “حماس” يوم السابع من الشهر الجاري، هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياء سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

كما فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.

(وكالات)