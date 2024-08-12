الاحتلال يوسّع هجومه على خان يونس ويوقع شهداء

غزة – “القدس العربي”: شهدت مناطق التوغل البري في جنوب غزة، هجمات عنيفة لقوات جيش الاحتلال، في وقت تعرضت فيه باقي مناطق القطاع لعمليات قصف جوي ومدفعي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء.

ووسّعت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية من هجماتها على خان يونس، وأخلت قسرا السكان القاطنين في أكثر من نصف مساحة المدينة، والذين يقطنون مناطق شرق ووسط وجنوب المدينة.

وسقط شهيدان من عائلة أبو جامع في قصف استهدفهما في شارع أبو سرور في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف منزل في بلدة عبسان الكبيرة.

واستشهد أيضا مواطن وأصيب آخرون بجروح في قصف استهدف منطقة المطاحن. واستشهد كذلك شاب آخر متأثراً بإصابته في قصف سوق، أول أمس الأحد.

وحسب مصادر طبية، فإنه منذ ليل السبت وحتى صبيحة أمس الإثنين، نقلت جثامين 16 شهيداً إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وتواصلت كذلك هجمات جيش الاحتلال على مناطق عدة شمال القطاع، وسقط شهيدان وعدد من الإصابات بجروح مختلفة في استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

جاء ذلك فيما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية أحد الأماكن في شارع أبو حصيرة غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من ضمنهم رجل وابنته في هذا القصف.

كما سقط ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف منزل في محيط مسجد بدر في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وصعّدت قوات الاحتلال أيضا من هجماتها ضد مدينة رفح.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من منطقة الشاكوش، كما انتشلت جثمان رجل مسن من محيط بئر كندا في حي تل السلطان. وأعلنت أيضا عن انتشال جثماني شهيدين من منطقة تقع غرب المدينة.

إنقاذ رضيع من تحت أنقاض منزل

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة من إنقاذ رضيع عالق تحت أنقاض منزل استهدفته طائرات حربية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي القطاع مساء الأحد، دون أن يصاب بأي أذى.

ووفق “الأناضول”، فإن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أحد المنازل في مخيم جباليا، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى المنزل المستهدف، وقامت بإجلاء المصابين، وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض بعد تدمير المنزل بالكامل. وتمكنت الطواقم من إنقاذ طفل رضيع بعد ساعات قضاها محاصرا تحت أنقاض المنزل المستهدف.

وعلى وقع البهجة وصيحات التكبير، تم إخراج الرضيع وسط الركام سالما من قبل طواقم الدفاع المدني التي نجحت في أداء المهمة.

أشلاء وجثث متفحمة… وشهداء يصعب التعرّف عليهم

بعد مضي يومين على مجزرة مدرسة “التابعين” في حي الدرج في غزة والتي نفذها الاحتلال يوم السبت وسقط فيها 100 شهيد، ما زال صعبا التعرف على هوية بعض الشهداء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ “فرانس برس” إنه تم “التعرف على 75 منهم ولدينا أسماؤهم”.

وأضاف “لم يتم التعرف على الآخرين لأن بعض الجثث كان أشلاء، والأخرى كانت متفحمة جراء قوة الغارة”.

وأكد ذلك الدكتور أمجد عليوة، طبيب الطوارئ في المستشفى الأهلي الذي استقبل ضحايا الغارة بقوله لوكالة “فرانس برس” “ما زالت هناك جثث مشوهة تماما ولا يمكن التعرف عليها، علاوة على ذلك، نزحت العائلات إلى الجنوب ولا يمكنها التعرف على أهاليها”.