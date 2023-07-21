الاختلاف الثقافي بين الناس: نقداً للخطاب «الفسيفسائي»

ليست الجماعات الأهلية المختلفة بمفطورة، في أي مجتمع من المجتمعات، على حبّ بعضها البعض. فكرة أن الاختلاف بين الجماعات ينساب معه من تلقائه حبّ الاختلاف عذباً رقراقاً، ناعماً شجيّاً، ويفيض عنه النهم إلى التآخي والتساوي والرغبة في «الإنسان الكونيّ» هي إلى الرياء أقرب. الاختلاف بين الناس وطأة. وكونيّة الاختلاف وتنوّع أنماطه وأشكاله ووتائره لا تلغي أنّ المغايرة بين الناس ليست بحدّ ذاتها ما يدفعهم نحو الكونيّة.

الاختلاف بين البشر ليس بالشيء المريح لهم على طول الخط. وفكرة أنّ الاختلاف يصاحبه الإقرار بأنه الأصل في الأشياء ليست بفكرة تبادر إليها الجماعات المختلفة من تلقائها، ولا ينفع كثيراً خطاب تقريظ المغايرة والاختلافية والآخرية على هذا النحو لجعل الجماعات تتواشج أكثر، والفرديات ضمن كل مجموعة تتفتح أكثر.

الأصدق من كل هذا هو الإقرار بمحنة الاختلاف، وورطته، وتأرجح مكنوناته المضمرة، أو المتناقلة همساً، أو المباغتة جهراً، غير المستقرّة على مبدأ أو على شكل، في أية حال وفي أي وقت.

بل أن الحاجة في المجتمعات المتنوعة ثقافياً وإثنياً ولغوياً ودينياً ومناطقياً هي لنقد خطاب «الامتداح الفسيفسائي للاختلاف». فليس كل تنوع في مجتمع ما بالفسيفساء المنسجمة المتلألئة. التلألؤ في الاختلافات بين البشر قليلُ، والغالب التلاطُم.

فالجماعات أو الروابط الأهلية في مجتمع ما لا تقوم قائمتها بالأساس إلا على قاعدة التوجّس والارتياب من الآخرين. والآخر الأقرب قد يكون «مستغرباً أقل» إنما الأمور معه أصعب، و«نرجسية الاختلافات الصغيرة» التي تباعد «بيننا» و«بينهم» ملتهبة أكثر. لقد أطلق سيغموند فرويد هذا التوصيف على مشاعر الاحتقان التي يمكن أن تنشب بين أفراد أو بين مجموعات ينظر إليها الأبعدون على أنها متشابهة فيما ترغي هي وتزبد حول ما يشحن عناصر نفورها من اختلاف في نطق كلمة ما هنا، ومن غمز ولمز إما أنّه يأخذ على الآخر القريب بأنّه «جلف» في مقابل امتداح «تأدّب» الذات، أو على العكس من هذا، الأخذ على الآخر بأنّه «مائع» في مقابل تمجيد «بعليّة» الذات أو «عصبيّتها».

«نرجسية الاختلافات الصغيرة» مولّدة للمشكلات الكبيرة بين المتساكنين على أرض واحدة، أو المتنسبين لشجرة أنساب مشتركة، والذين يتعاركون في الوقت نفسه على خلفية هذه الشجرة، من هم أفاضلها ونجباؤها ومن هم أرذالها. لكن هذه الاختلافات الصغيرة لا تتطور في عماء، أو لمجرّد مكابدات ومعايرات منحاة عن كل أصل مادي خارجي، أي خارج عن الصدور والأذهان بهذا المعنى. عندما تشتد نرجسية الاختلافات الصغيرة بين القبائل والمجموعات المتساكنة، يتصل ذلك أيضاً، وقبل كل شيء بالصراع على الموارد، الفعلية منها، والمقدّرة أو المتخيّلة، والخيالية أيضاً. والصراع على الموارد بين البشر أوسع بكثير من الصراعات الطبقية. الصراعات الطبقية هي عندما تتأطر التناقضات والتوترات والنزاعات الاجتماعية في عملية استقطابية واسعة النطاق.

الحاجة في المجتمعات المتنوعة ثقافياً وإثنياً ولغوياً ودينياً ومناطقياً هي لنقد خطاب «الامتداح الفسيفسائي للاختلاف». فليس كل تنوع في مجتمع ما بالفسيفساء المنسجمة المتلألئة

أما الصراعات الاجتماعية على الموارد فهي أكثر عشوائية، ومعظمها لا يتأطر في قطبية طبقية. وفي كل الحالات القطبية الطبقية، أو الثلاثية الطبقية أو حتى لرباعية، لا يمكن في أي مجتمع أن تشمل كل مكوناته. محدودية التأطير الطبقي للنزاعات الاجتماعية تحدث إذا كانت الفردية غائبة فوق اللزوم، لصالح الجماعات الأهلية، أو إذا كانت الفردية حاضرة فوق اللزوم، بما يجعل مفهوم الطبقة غير قادر على أن يتضمن كل الأفراد الذي ينطبق عليهم التوصيف «الموضوعي» لموقع هذه الطبقة في علاقات الإنتاج والتوزيع في نطاقها المجتمعي. لا يمكن افتراض تحول كل صراع على الموارد الى صراع طبقي قطبي بمجرد قياس أَمارات المخاشنة والحدّية في المجتمع، وارتباطها بالتفاوت في الثروة والملكية والمداخيل. فقد ينشب الصراع على الموارد بين جماعتين إثنيتين مثلا. ويمكننا بالطبع أن نرى فيه عناصر تُشبّه بالصراع الطبقي. ويمكن أن يستلف الصراع بين هاتين الإثنيتين أو القبيلتين على الموارد «شكلا طبقيا ما» من دون أن تكون السمة الصراعية الطبقية لهذا الصراع الاجتماعي هي الغالبة، بل تكون جزئية، وتضمحل بعد أكثر مع الوقت.

لأجل ذلك، وطالما لم يبذل الجهد الكافي لنقد النظرة الفسيفسائية للاختلافات الأهلية والإثنية بين البشر، بالشكل الذي تظهر فيه ضمن كل مجتمع أو بلد، وطالما لم يجر الالتفات الى العلاقة المركبة بين نرجسية الاختلافات الصغيرة بين المتداخلين أو المتجاورين وبين الصراع على الموارد، سيبقى الحديث حول الاختلاف يراوح مكانه، بين فئة تدرك ما في الاختلاف من فرقة وانقسامية، إنما لا تفهم أن مقارعة الاختلافية والمغايرة بين الناس عبث على عبث، ومدخل لتأبيد الآليات والذهنيات الاستبدادية والعدوانية، وبين فئة على العكس من الأولى، تطرب للاختلاف كما لو أنه «سيمفوني» حكماً في جوهره. بالتوازي، فإن للتمييز بين الصراع على الموارد، وهو الأوسع، والصراع الطبقي وهو الأكثر تأخراً في تاريخ البشر والأكثر تقطعاً، له امتداده: ذلك أن الصراع على الموارد عندما لا يكون متاحاً له أن يتأطر في شكل طبقي، فإنه يميل أكثر الى خلط الصراع على الموارد الدنيوية، بالصراع على مفاتيح الموارد الأخروية أو الموازية لعالمنا هذا.

لأجل كل هذا، أن لا تكون الجماعات المختلفة في مجتمع ما تحب بعضها البعض فهذه وضعية أقل ما يقال فيها أنها ينبغي أن تكون متوقعة. في الوقت نفسه هي وضعية مضللة إن توقفنا عندها واكتفينا بها. هناك مجتمعات تجد فيها الجماعات المختلفة صعوبة في التعاطي مع بعضها البعض، لكنها في الوقت نفسه تجد عند شريحة واسعة من هذه الجماعات انتماء إلى نفس مشروع الأمة القومية، كما لو كان الصراع بين «الأقوام» لا يفسد انتماء هذه الأقوام الى قومية جامعة، متعددة إثنياً. هذا ينسحب مثلا على أكثرية المجتمع الهندي. المشكلات بين الجماعات المختلفة، سواء على صعيد نظام الطبقات الوراثية (الكاست) أو على صعيد مناطقي أو لغوي، أو حتى الافتراق الديني، كثيفة في الهند. المنتمي الى الديانة الجاينية قد تكون عنده مشكلات تجاورية فعلية مع المنتمين الى الهندوسية في قريته، لكنه ينتمي الى نفس الفكرة القومية على الصعيد الهندي العام. لكن لهذا حدوده أيضاً. فالمسألة عند السيخ متأرجحة أكثر. فئة منهم يصح فيها ما قلناه، وفئة لا تزال تنزع إلى الانفصالية، وتأسيس كيان «خالصتان» هذا بصرف النظر إن كانت تفكر به ككيان مفصول عن الإتحاد الهندي أو ضمنه. يبقى أساس الفكرة وهو أنه يمكن لجماعات «غير مغرمة» ببعضها البعض ان تنتمي سياسياً ووجدانياً الى مشروع قومي – دولتي مشترك. ويمكن العكس بطبيعة الحال. أي أن يعطل الارتياب المتبادل إمكانية السير بأي مشروع وطني من هذا القبيل.

وبعد كل شيء، الأهم من كل هذا عدم اغفال أن الاختلافات تتبدل، وأن التشديد على المغايرة أو على التشابه والمماثلة، هي أيضاً من الأمور التي تتبدل.

وقبل أزيد من سبعين عاما شدد كلود ليفي ستروس في «العرق والتاريخ» 1952 على فكرة أن «تنوع الثقافات خلفنا، وحولنا، وأمامنا». أي أن التنوع يعلو ويهبط، لكنه تنوع متبدل. وشرح قائلا «إن واقعة التنوع هي التي ينبغي إنقاذها، وليس المضمون التاريخي الذي تعطيه كل حقبة لهذا التنوع والتي ليس بمستطاعها أن تؤبده خارجها كحقبة».

سوى أن ليفي ستروس جنح الى فهم آلية التحول هذا بالتبدلات في شبكات التبادل والتداول بين الناس، ضمن كل جماعة وبين المجموعات، على حساب النزاعات التي لا يمكن ردها فقط الى شكل محوّر من التبادل، أو الى أزمة في التبادل بين الناس، وتلك هي حدود لزمت العقل الأنثربولوجي مطولا: إذ لطالما كانت اكتشافات هذا العقل الريادية لجذرية وتنوع أشكال التبادل بين البشر وبين البشر وجميع أنواع الحي، وكيف أن التبادل لم ينل حقه لفهم بنى اللغة والجنسانية والقرابة والدين، هي من النوع الذي تصدّ الباب عن إدراك واقع النزاعات والتناحرات التي لديها ما يكفي من استقلالية عن التبادل.

كاتب من لبنان