الادعاء الألماني: الهجوم بسكين على شابين دافعه “شعور معاد للمسلمين”

ميونخ: باشر الادعاء العام الألماني التحقيقات مع رجل وذلك بعد الهجوم الذي وقع بالسكين في مدينة ميونخ جنوب ألمانيا، وأسفر عن إصابة شخصين.

وجاء في بيان أصدره الادعاء العام أن الاشتباه في ارتكاب الرجل 40/ عاما/ جريمة كراهية، مسألة قائمة، وأضاف البيان:” تشير الأدلة إلى أن الجريمة ارتكبت بدافع شعور معاد للمسلمين”.

ويعتقد أن الرجل وهو ألماني الجنسية هاجم بسكين بعد ظهر أمس الثلاثاء رجلين يبلغان من العمر 18 و25 عاما بالقرب من محطة قطار باسنجر “دون سبب واضح”.

وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات لكلا المجني عليهما في منطقة الجذع والرقبة. وبينما تمكن الشاب البالغ من العمر 18 عاما من مغادرة المستشفى بالفعل، فإن الشاب الآخر البالغ من العمر 25 عاما لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى. ومع ذلك، قال الادعاء إن إصابة الشاب الأخير لا تشكل خطرا على حياته.

(د ب أ)