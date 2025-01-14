الادعاء الأمريكي: مخاوف من فرار مهندس لإيران لتجنب محاكمة تتعلق بهجوم في الأردن

بوسطن: حذر ممثلو ادعاء في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء من إمكانية فرار مهندس إلى إيران إذا أفرج عنه بكفالة على ذمة محاكمة تتعلق بهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، نفذه مسلحون تدعمهم إيران العام الماضي.

وكان ممثلو الادعاء الاتحاديون في بوسطن قد أبلغوا القاضي قبل ثلاثة أسابيع بأنهم منفتحون على السماح بالإفراج عن مهدي صادقي بكفالة، انتظارا للمحاكمة بتهمة التورط في مخطط لانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين الرقابة على الصادرات.

لكن ممثلي الادعاء العام طلبوا استمرار احتجاز صادقي بعد أن أفرجت الحكومة الإيطالية يوم الأحد عن متهم آخر وهو رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني وسمحت له بالعودة إلى إيران.

وجاء ذلك بعد أن أطلقت إيران الأسبوع الماضي سراح الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا، التي اعتقلتها السلطات في طهران بعد ثلاثة أيام من القبض على الرجلين الإيرانيين.

واستشهدت المدعية العامة كريستينا كلارك بالأحداث في إيطاليا لتحذر من أن إيران قد تتخذ خطوات لمساعدة صادقي على الفرار إذا أطلق سراحه، وهو الأمر الذي قالت إنه قد يقدم عليه بالنظر إلى مدة السجن الطويلة المحتملة التي قد يواجهها.

وقالت خلال جلسة للمحكمة “إن ما فعله المتهم لم يكن، على أقل تقدير، انتهاكا للقانون فحسب، بل إهانة للأمن القومي الأمريكي”.

وردت محامية الدفاع جيسيكا ثرال بأن المدعين يطلقون “تخمينات” للقول إن موكلها يريد مغادرة الولايات المتحدة، حيث تعيش زوجته وأطفاله.

وقال قاضي المحكمة الجزئية دونالد كابيل إنه سيصدر حكمه في وقت لاحق بشأن ما إذا كان سيسمح بالإفراج عن صادقي.

ويقول ممثلو الادعاء إن عابديني أدار شركة إيرانية كان عميلها الرئيسي هو الحرس الثوري الإيراني، وإنها صنعت نظام الملاحة المستخدم في برنامج الطائرات المسيّرة العسكرية.

ويقول المدعون إن هذا النظام استُخدم في طائرة مسيّرة ضربت قاعدة البرج 22 العسكرية الأمريكية في الأردن في يناير/ كانون الثاني 2024. وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 47 آخرين.

وقال ممثلو الادعاء إن صادقي، وهو أمريكي إيراني، ساعد عابديني في الحصول على التكنولوجيا التي نُقلت إلى إيران في أثناء عمله في شركة أنالوج ديفايسز لأشباه الموصلات وفي ولاية ماساتشوستس.

وأضاف ممثلو الادعاء أن التكنولوجيا التي حصل عليها عابديني تضمنت النوع نفسه من المكونات الإلكترونية المستخدمة في نظام ملاحة الطائرات المسيّرة.

ودفع صادقي ببراءته. ونفت إيران تورطها في هجوم العام الماضي، ورفضت الاتهامات بأنها قبضت على سالا للضغط على إيطاليا لإطلاق سراح عابديني.

(رويترز)