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الادعاء البولندي يبدأ تحقيقاً بعد وصف نائب برلماني غرف الغاز في أوشفيتز بـ”الزائفة”- (فيديو)

منذ 27 دقيقة

سياج من الأسلاك الشائكة حول معسكر أوشفيتز. بولندا، 24 أبريل 2025. رويترز

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وارسو: فتح الادعاء البولندي تحقيقًا أوليًا بعد أن وصف نائب برلماني من اليمين المتطرف غرف الغاز في معسكر الاعتقال النازي “أوشفيتز”، بأنها “زائفة”.
وكان جريجورز براون، عضو البرلمان الأوروبي، قد واجه سابقًا اتهامات بمعاداة السامية، حين أطفأ شموع عيد الحانوكا (عيد الأنوار اليهودي) داخل مبنى البرلمان باستخدام مطفأة حريق، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا عام 2023.

وكان براون قد ترشّح للانتخابات الرئاسية في بولندا، وفاز بأكثر من 6% من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة “واي.نت” البولندية، أمس الخميس، قال براون: “طقوس القتل حقيقة، لكن شيئًا مثل أوشفيتز وغرف الغاز الخاصة به هو- للأسف- أمر مزيف”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي). وقد أنهى المراسل المقابلة مباشرة بعد هذا التصريح.
وقال بيوتر أنتوني سكيبا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في منطقة وارسو، إن النيابة بدأت تحقيقًا أوليًا حول ما إذا كان تصريح براون يشكّل إنكارًا لجرائم النازية.

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