الادعاء البولندي يبدأ تحقيقاً بعد وصف نائب برلماني غرف الغاز في أوشفيتز بـ”الزائفة”- (فيديو)

وارسو: فتح الادعاء البولندي تحقيقًا أوليًا بعد أن وصف نائب برلماني من اليمين المتطرف غرف الغاز في معسكر الاعتقال النازي “أوشفيتز”، بأنها “زائفة”.

وكان جريجورز براون، عضو البرلمان الأوروبي، قد واجه سابقًا اتهامات بمعاداة السامية، حين أطفأ شموع عيد الحانوكا (عيد الأنوار اليهودي) داخل مبنى البرلمان باستخدام مطفأة حريق، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا عام 2023.

🇵🇱 Polish Nationalist Grzegorz Braun, leader of the Monarchist wing of Konfederacja, extinguishes the Polish parliament’s Hanukkah menorah with a fire extinguisher 🧯🕎 Braun has complained of the desire of America and Israel to turn Catholic Poland into a “Jewish state”. At… pic.twitter.com/4avwjZaYOj — Keith Woods (@KeithWoodsYT) December 12, 2023

وكان براون قد ترشّح للانتخابات الرئاسية في بولندا، وفاز بأكثر من 6% من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت في وقت سابق من هذا العام.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة “واي.نت” البولندية، أمس الخميس، قال براون: “طقوس القتل حقيقة، لكن شيئًا مثل أوشفيتز وغرف الغاز الخاصة به هو- للأسف- أمر مزيف”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي). وقد أنهى المراسل المقابلة مباشرة بعد هذا التصريح.

وقال بيوتر أنتوني سكيبا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في منطقة وارسو، إن النيابة بدأت تحقيقًا أوليًا حول ما إذا كان تصريح براون يشكّل إنكارًا لجرائم النازية.