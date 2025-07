الادعاء البولندي يبدأ تحقيقاً بعد وصف نائب برلماني غرف الغاز في أوشفيتز بـ”الزائفة”- (فيديو)

وارسو: فتح الادعاء البولندي تحقيقًا أوليًا بعد أن وصف نائب برلماني من اليمين المتطرف غرف الغاز في معسكر الاعتقال النازي “أوشفيتز”، بأنها “زائفة”.

وكان جريجورز براون، عضو البرلمان الأوروبي، قد واجه سابقًا اتهامات بمعاداة السامية، حين أطفأ شموع عيد الحانوكا (عيد الأنوار اليهودي) داخل مبنى البرلمان باستخدام مطفأة حريق، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا عام 2023.

🇵🇱 Polish Nationalist Grzegorz Braun, leader of the Monarchist wing of Konfederacja, extinguishes the Polish parliament’s Hanukkah menorah with a fire extinguisher 🧯🕎

Braun has complained of the desire of America and Israel to turn Catholic Poland into a “Jewish state”.

At… pic.twitter.com/4avwjZaYOj

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) December 12, 2023