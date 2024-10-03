الادعاء الروسي يوجه تهمة الخيانة لسجين مدان بحرق نسخة من المصحف

موسكو: وجه ممثلو الادعاء في روسيا تهمة الخيانة إلى روسي يقضي عقوبة سجن منذ فبراير شباط لإدانته بإحراق نسخة من المصحف واتهموه بتسليم مقاطع مصورة لتحركات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان إن نيكيتا زورافيل البالغ من العمر 20 عاما متهم بإرسال مقاطع مصورة لقطار شحن يحمل طائرات عسكرية ومعلومات عن تحركات مركبة مرتبطة بقاعدة عسكرية روسية إلى ممثل عن المخابرات الأوكرانية.

وأوضح أن زورافيل تطوع بنفسه لإرسال البيانات إلى ممثل المخابرات الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز بعد التعرف على المحامي الذي يمثل المتهم في قضية الخيانة.

ويقضي زورافيل عقوبة بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة بعد إدانته بموجب القانون الروسي بتهمة الإساءة إلى أصحاب معتقدات دينية بإحراقه علنا نسخة من المصحف في مدينة فولغوغراد.

(رويترز)