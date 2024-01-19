الادعاء السويسري: شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في منتدى دافوس

جنيف: أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، اليوم الجمعة، أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبحسب “رويترز” قال مكتب المدعي العام السويسري “سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة”، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.

وبحسب الوكالة لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

وكان الرئيس الإسرائيلي، اعتبر في أكتوبر: تشرين الأول الماضي أن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ضالعون في الحرب، مبررا الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقهم.

وقال هرتسوغ إن “هناك أمة كاملة تتحمل المسؤولية” في إشارة إلى المدنيين بقطاع غزة، مضيفا: “ليس صحيحا أن المدنيين غير ضالعين في الأمر” من خلال عدم الانتفاض ضد نظام حماس في غزة، وفق تعبيره.

وزعم هرتسوغ أن الجيش الإسرائيلي يعمل عسكريا ضد قطاع غزة “وفق قواعد القانون الدولي”، وقال: “نحن في حرب، وندافع عن بيوتنا.. وسنحارب حتى نكسر ظهرهم” بحسب مزاعمه.

(وكالات)