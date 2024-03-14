الاستثمار واللاشفافية في العراق

في سنة 2016، نشر موقع «Fairfax Media» الاسترالي وموقع «Huffington Post» الأمريكي تحقيقا عن فساد كبير في العقود النفطية اتهمتا فيه مسؤولين عراقيين، بضمنهم حسين الشهرستاني الذي كان وزيرا للنفط ما بين عامي 2006 و2010، ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة بين عامي 2010 و2014، وعبد الكريم لعيبي الذي كان وزيرا للنفط بين عامي 2010 و2014، ومسؤولين آخرين في وزارة النفط العراقية بينهم عدي القريشي وضياء جعفر الموسوي!

وقد كشف التحقيق الذي جرى لعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني السرية، أن مدير مكتب شركة «Unaoil» في العراق باسل الجراح أدار عملية رشوة على المستوى العالمي، مولت، في بعض الأحيان، بعلم من قبل عشرات الشركات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والاسترالية متعددة الجنسية، وأن هذه الشركات «دفعت مبالغ ضخمة لشركة اونا أويل، لتقوم الأخيرة بتسهيل حصولها على صفقات حكومية تقدر بمليارات الدولارات، من خلال أصدقائها المتواجدين في مناصب مرموقة في العراق».

يومها رد الشهرستاني، أن العقود التي وقعها في سياق ما عرف بجولات التراخيص «من أنظف العقود وأكثرها شفافية في العالم»!

في 28 كانون الأول 2017، نشرت هيئة النزاهة الاتحادية بيانا على موقعها قالت فيه: إنها حققت في الموضوع، وأحالت القضية إلى القضاء المختص الذي أصدر مذكرة قبض ضد المتهم الهارب (عدي القريشي) (مدير مشروع تصعيد الطاقة التصديرية ) بتاريخ 11 كانون الأول 2017، فضلا عن مذكرة أخرى ضد مدير الهيئة الهندسية السابق في شركة نفط الجنوب دون ذكر اسمه! وإن وزارة النفط نفسها كانت قد حققت في هذه القضية بين عامي 2012 و 2013، وأنها سجلتها كقضية جزائية لدى الهيئة، وعرضت «نتائج التحقيق آنذاك أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة التي قررت رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائيا لعدم صحة المعلومات»!

في تشرين الأول 2020، نشرت وكالة رويترز خبر إصدار القضاء البريطاني حكما بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر ضد باسل الجراح، الذي اعترف بالذنب في خمس جرائم تتعلق بالتآمر لتقديم رشاوى بقيمة 17 مليون دولار إلى مسؤولين حكوميين لتأمين عقود لبناء خطوط أنابيب النفط ومنصة نفط وعوامات إرساء بحرية في الخليج العربي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

واللافت في هذه القضية أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني قد نشر على موقعه في تموز 2020 بيان شكر للشرطة الفيدرالية الأسترالية، والممول الوطني الفرنسي (PNF) والشرطة القضائية في إمارة موناكو، وخدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) في هولندا، ووزارة العدل الأمريكية، وشرطة مانشستر الكبرى، وشرطة العاصمة لندن والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وشرطة ويست ميرسيا، على مساعدتهم القيمة في هذه القضية دون الإشارة إلى أي طرف عراقي مشارك؛ بما في ذلك هيئة النزاهة، مع أنها المعني المباشر في هذه القضية كما يفترض!

أسئلة لا تجد لها إجابات في سياق تغيب فيه الشفافية، ومع ذهنية التعامل مع عقود الدولة وتعاملاتها الاقتصادية بوصفها أسرارا للأمن القومي، وحيث تكون الاستثناءات هي الحاكمة للتعاقدات، في دولة يشكل الفساد فيها جزءا جوهريا في نظامها السياسي

وفي بيان نشر على موقعها عام 2023، قالت هيئة النزاهة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد قد أصدرت حكمين غيابيين بالسجن لمدة 10 سنوات على شخصين، دون ذكر أسمائهما، بتهمة «دفع رشاوى وعمولات لمسؤولين حكوميين» ودون الإشارة إلى من تلقى هذه الرشاوى والعمولات، وقد استثنت المتهم الهارب (عدي القريشي) من هذه الأحكام!

يمكن لهذه القضية أن تكون نموذجا لكيفية التعاطي مع الاستثمارات الكبرى في العراق عموما، لاسيما مع غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات، والعجز الكامل عن إمكانية الوصول إلى العقود المتعلقة بتلك الاستثمارات بسبب غياب أي قانون يتيح حرية الوصول إلى المعلومات في العراق!

ويمكن أن نشير هنا إلى نموذجين آخرين من نماذج هذا الاستثمار، هما مشروع مدينة علي الوردي ومشروع مترو بغداد وقطار النجف ـ كربلاء، اللذان أعلنا عنهما مؤخرا.

فقد أعلنت هيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان، أنها اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26 تسرين الثاني 2023 وتقرر استثناء مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، من «شروط الإعلان» استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019، وهذا يعني أن الوزارة هي من «ستختار» الشركة المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء تلك المدينة التي ستحتل مساحة 61 مليون متر مربع وتضم 120 وحدة سكنية.

في بداية شباط 2024 وُقع عقد المدينة مع المستثمر المصري نجيب ساويرس، الذي ذكر في تغريدة له على موقع X أن إجمالي استثمارات المشروع تقدر بنحو 15 مليار دولار، موزعة على عشر سنوات. وبعيدا عن قصائد المديح لهذه المشاريع، لا أحد في العراق يعرف شيئا عنها، ولماذا اختيرت هذه الشركة دون غيرها، وهل سيتم بيع الوحدات السكنية وفقا لتكلفة البناء مع هامش الربح، أم أن المستثمر هو من سيحدد قيمتها، وبالتالي ستكون قيمة الأرض مضافة إلى سعر الوحدة على الرغم من أن الأرض منحت مجانا للمستثمر!

في شباط أُعلن عن توقيع عقد استشاري مع تحالف شركة HSS الماليزية، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS) اللبنانية، وقيل حينها، إن هذا التحالف «يمتلك خبرة عالمية تمتد لعقود في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغلة لها». وإلى أن هذا التحالف سيقوم بالتدقيق والإشراف لصالح الحكومة العراقية «وهذا سيساهم في تقليص الكلفة، والحصول على أفضل المواصفات» وأنه تم الاتفاق على أن قيمة العقد الاستشاري لا تتجاوز (0.6٪) من القيمة الكلية للمشروع، وأن هذا المبلغ سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلا وليس الحكومة.

ولكن بالعودة إلى موقع الشركة الماليزية، نجد أنها تأسست في العام 2015، أي لم يمض على تأسيسها عشر سنوات، وبالتالي لا يمكن أن تكون لديها «خبرة تمتد لعقود» كما جاء في بيان الحكومة العراقية! وكيف يمكن لشركة لبنانية أن تكون لديها خبرة عالمية في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغلة لها! كما أن البيانات الحكومية وتوضيحاتها، لم توضح لنا، أيضا، إلى هذه اللحظة، ما هي القيمة التقديرية لهذا المشروع! ولم تقل لنا كيف يمكن لشركة لها نسبة من القيمة الكلية للمشروع أن تكون استشاريا مع ما يترتب على ذلك من تعارض المصالح!

أسئلة لا تجد لها إجابات في سياق تغيب فيه الشفافية، ومع ذهنية التعامل مع عقود الدولة وتعاملاتها الاقتصادية بوصفها أسرارا للأمن القومي، وحيث تكون الاستثناءات هي الحاكمة للتعاقدات، في دولة يشكل الفساد فيها جزءا جوهريا في نظامها السياسي وفي بنية سلطاتها ومؤسساتها كافة!

كاتب عراقي