سياسة | دولي

الاستخبارات الأمريكية تروج للرواية الإسرائيلية الكاذبة بشأن مجزرة مستشفى المعمداني

منذ 12 دقيقة

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واشنطن:  أظهرت وثيقة، الخميس، أنّ تقديرات الاستخبارات الأمريكية تفيد بسقوط ما بين 100 إلى 300 شهيد في سقوط صاروخ أمام المستشفى الأهلي في مدينة غزة مساء الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة المرسلة من الاستخبارات إلى الكونغرس أنّ “تقديراتنا تشير إلى أنّ عدد الضحايا يتراوح على الأرجح بين 100 و300 قتيل”.

وأكّدت الوثيقة ما سبق وأن أعلنه الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل الأربعاء من أنّ إسرائيل “لم تقصف على الأرجح المستشفى”.

ولم تتضمن الوثيقة أي أدلة تبرهن على المزاعم الإسرائيلية كما لم توضح في نفس الوقت كيف توصلت لهذه الاستنتاجات الخاصة بشأن هوية المسؤول عن المجزرة.

ووصف مراقبون  الوثيقة بأنها “سياسية” لدعم موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم إسرائيل بأي شكل من الأشكال وليست “وثيقة معلوماتية” تستند على حقائق.

(وكالات)

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