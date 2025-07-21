الاستخبارات العسكرية الألمانية: روسيا تكثف عمليات التجسس في ألمانيا

جنود من الجيش الألماني في ثكنة لوسيوس دي كلاي في غارلشتيدت بالقرب من أوسترهولز شارمبيك بألمانيا. 28 يونيو 2025. ا ف ب

برلين: رصدت وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية تزايدًا ملحوظًا في محاولات روسيا للتجسس في ألمانيا وتنفيذ عمليات تخريبية بها.

وقالت رئيسة الوكالة، مارتينا روزنبرغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: “نحن نتحدث عن زيادة حادة في حالات التجسس والإجراءات الهجينة. النهج أكبر وأكثر عدوانية”.

وأوضحت روزنبرغ أن أجهزة الاستخبارات الروسية تتصرف الآن “كما عهدناها خلال الحرب الباردة”، مشيرةً إلى توسع نطاق أدواتها.

ووفقًا لمعلومات (د ب أ)، تضاعف عدد حالات الاشتباه تقريبًا خلال عام. ويواصل عملاء روس دخول ألمانيا عبر دول ثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية مكلفة بحماية القوات المسلحة الألمانية، ومكافحة المتطرفين داخل صفوف الجيش، وإجراء الفحوص الأمنية للجنود والموظفين المدنيين. وتُعتبر الوكالة أصغر أجهزة الاستخبارات الألمانية، وتتبع لوزارة الدفاع، ومقرها كولونيا.

(د ب أ)