الاستعدادات للهجوم على مدينة غزة مستمرة… ونتنياهو ينقلب على مقترح التهدئة

غزة ـ الناصرة – لندن – «القدس العربي» ووكالات: ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقترح الهدنة الجديد الذي قدمه الوسيطان القطري والمصري ووافقت عليه حركة “حماس”، بإعلان ضمني برفضه، وبالإصرار على مواصلة عدوانه على غزة، مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، ومنقلبا على موافقة سابقة له.

وكانت موافقة الحركة الفلسطينية على المقترح حظيت بإشادة من الوسيطين القطري والمصري، اللذين قالا إنهما ينتظران الرّد الإسرائيلي، وقال وزير خارجية مصر إن الكرة الآن في ملعب إسرائيل. وعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية لتكرر أن الأسرى في غزة لن يعودوا إلا بعد تدمير “حماس”. وقال متحدث باسمها إن المرحلة الأخيرة من الحرب بدأت.

ويأتي موقف نتنياهو رغم أن المقترح مشابه جدا أو يكاد أن يكون هو نفسه الذي عرضه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقا ووافقت عليه إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان أمس الثلاثاء: “سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقًا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب”.

وكان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال أمس الثلاثاء إن المقترح الذي قبلته حركة “حماس” “شبه متطابق” مع ما قبلته إسرائيل سابقا، وتمنى أن تقدم تل أبيب ردا “إيجابيا وسريعا”، واصفا ردّ الحركة بأنه “إيجابي جدا”.

وعن الموقف الأمريكي، أكد المتحدث القطري أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اتصال مباشر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأن هناك “حراكا إيجابيا” بشأن المطروح على الطاولة.

وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مشاورات هاتفية مع وزراء خارجية بريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

ونقلت عن عبد العاطي قوله إن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل”، مشيراً إلى “ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح”.

ولم يصدر حتى وقت كتابة هذه السطور موقف أمريكي واضح، إلا أن البيت الأبيض قال إنه يواصل مناقشة المقترح الذي قبلته حركة “حماس”.

أما في إسرائيل، فقالت عائلات الأسرى إنها لن تسمح لنتنياهو بـ “إفشال الصفقة الراهنة” التي تعدّ “الفرصة الأخيرة” لإطلاق سراح ذويهم.

ويأتي هذا في الوقت الذي أقرّت فيه حكومة اليمين الإسرائيلي زيادة ميزانية الدولة متضمنة زيادات في الإنفاق على الأمن.

وحسب الهيئة، شملت الميزانية زيادة 31 مليار شيكل إضافي (9,14 مليار دولار) بسبب نفقات الحرب، 28 مليار شيكل منها مخصصة لميزانية الأمن، بما في ذلك 1,6 مليار شيكل مخصصة لـ”المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.

ويثير تخصيص هذه المبالغ لما تسمى بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة أسئلة تتعلق بنوايا إسرائيل التي تتحضر لاحتلال غزة، وشروطها للتحكم بآلية المساعدات، و”المدن الإنسانية” (معسكرات الاعتقال كما وصفتها “هآرتس”) التي قالت إنها تنوي إنشاءها في جنوب قطاع غزة بعد تهجير سكان المدينة ووسط القطاع، في الوقت الذي تعوق فيه عمل الوكالات الإنسانية الدولية وتفرض حصارا وتجويعا على الغزيين.

وزعم وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قرار زيادة موازنة الوزارة سيمكّن الجيش من مواجهة التهديدات، وفي مقدمتها تهديد إيران وتحقيق أهداف الحرب في غزة. وبالرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء للوصول إلى تهدئة، إلا أن جيش الاحتلال واصل التصعيد الخطير، وتنفيذ أوامر الإخلاء القسري لمناطق جنوب مدينة غزة.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 51 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ فجر الثلاثاء. وحدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس الثلاثاء، مراحل خطة احتلال مدينة غزة. وتبدأ الخطة باحتلال المدينة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وقال موقع “والا” الإخباري العبري، إن زامير سيقدم لوزير الجيش كاتس مراحل الخطة.

إنسانيا، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق. ومع إحياء الأمم المتحدة “اليوم العالمي للعمل الإنساني”، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إلى ارتفاع وفيات عمال الإغاثة بنسبة 31% مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب الحرب على غزة، حيث قُتل 181 عاملا إنسانيا، وهذا العدد يمثل نصف العدد الإجمالي لعمال الإغاثة الذين قضوا في جميع مناطق الصراع في العالم خلال الأشهر الماضية.