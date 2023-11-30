الاستعلامات المصرية: اتصالات قطرية مصرية لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين سعيا لوقف إطلاق النار

القاهرة- “القدس العربي”:

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن الاتصالات المصرية القطرية مستمرة لتمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين، سعيًا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين.

وأضاف في بيان الخميس، أن الجهود المصرية القطرية المكثفة نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم واحد، تضمن الاتفاق على الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لشمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها خلال أيام الهدنة الـ6 السابقة.

وأكد أن الاتصالات المصرية القطرية تهدف لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة، وأسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.