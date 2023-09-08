الاستيطان الإحلالي عنوان المرحلة الجديدة لحكومة اليمين المتطرف لنهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسرا

غزة – القدس – “القدس العربي”:

اتجهت سلطات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، لانتهاج أسلوب جديد لتوسعة الاستيطان، اعتمد أولا على قرارات تهدف إلى تنفيذ عمليات “ترحيل قسري” كبيرة للفلسطينيين القاطنين في مناطق مصنفة “ج”، تشمل هدم منازلهم أو منعهم من البناء، للسيطرة على أراضيهم لاحقا، بالترافق مع شرعنة بؤر جديدة، كمقدمة لخطة تشمل عشرات البؤر.

التهجير القسري وهدم المنازل

وبما ينم عن وجود نوايا إسرائيلية لإقامة مشروع استيطاني خطير يقوم على تهجير السكان الفلسطينيين قسرا، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 50 إخطارا بالهدم و”إعادة الأرض إلى ما كانت عليه”، في قرية دوما جنوب نابلس، رغم أن تلك الأراضي بملكية خاصة للفلسطينيين القاطنين في تلك المنطقة.

ولم يمر سوى يوم واحد على ذلك القرار، حتى سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 إخطارا، بوقف العمل والبناء في منازل، ومنشآت، وأسوار، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الجهة الغربية من البلدة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية فيها، ووجهت 23 إخطارا بوقف العمل والبناء فيها.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت أيضا فجر يوم الأربعاء 13 مبنى ومنشأة في في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

كارثة في القدس

وضمن المشاريع الاستيطانية الجديدة، فقد أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، في إطار تطبيق ما تعرف بـ “الخطة الخمسية” لتطوير القدس الشرقية، المواطنين في بلدتي العيسوية والطور، بقرارها القاضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي البلدتين لإقامة ما يسمى بـ “الحديقة الوطنية”، على منحدرات جبل المشارف على مساحة تبلغ نحو 730 دونما، هي المنطقة الفاصلة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” وشارع النفق قرب الجامعة العبرية.

وإلى جانب هذه المخطط الخطير، وضمن خطط التهويد، قامت سلطات الاحتلال بتدشين مشروع تهويدي على أرض الحمراء، ضمن 13 مشروعًا تهويديًّا في المنطقة المحيطة في الأقصى، والتي تبعد عن سور القدس الغربي نحو 300 متر، وتقع على مفترق طرق مهم يؤدي إلى واديي حلوة والربابة في سلوان، وجاء ذلك بعد أن افتتحت سلطات الاحتلال مؤخرا الجسر المعلق في وادي الربابة القريب من أرض الحمرا.

ويؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن هذه المخطط يهدف إلى تهويد وأسرلة القدس، وتنفيذ عمليات تهجير صامت للسكان، وتشمل توفير مبلغ مالي كبير، لاستكمال الطريق الأمريكي أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس الشرقية الذي يلتهم مئات الدونمات من أراضي عدة بلدات في القدس.

وفي هذا السياق، لا تزال سلطات الاحتلال تمارس كل ما بوسعها لدفع سكان التجمّعات البدوية الفلسطينية للرحيل القسري، بهدف السيطرة على تلك المناطق الواسعة المساحة، والواقعة ضمن المناطق المصنفة “ج” في الضفة.

هذا وكانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، ذكرت أن هناك عشرات المزارع الزراعية الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية، وتسيطر على عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي تحت سيطرة شعبة الاستيطان.

الطرق الالتفافية

ومن أجل الحفاظ على توسيع المستوطنات، ولاحقا من أجل ضمها إلى المناطق الإسرائيلية، تدفع حكومة الاحتلال بمشاريع الطرق الالتفافية من خلال تطويرها وتوسيع رقعها وشق جديدة، وفي دلالة على السير بهذا المخطط الخطير، الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، قامت وزير المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف، بجولة في مسار الشارع الالتفافي الاستيطاني حول بلدة حوارة الى الجنوب من مدينة نابلس، حيث رافقها في تلك الجولة يوسي دغان رئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.

وتلا ذلك أن كشف النقاب عن اتفاق بين ريغف وداغان، على بدء أعمال مضاعفة الشارع رقم 505 الذي يوصل بين مستوطنتي “أريئيل” و”تبواح” في عمق الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة نصف مليار شيقل، في الصيف المقبل، وأن تتم مضاعفة الشارع رقم 5، الذي يبدأ بمنطقة تل أبيب ليصل إلى مفترق فصايل في الشارع الرئيس بالأغوار، بتكلفة 1.5 مليار شيقل، وذلك ضمن المخطط الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من مليون.