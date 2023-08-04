الاستيطان الصامت سلاح حكومة اليمين الإسرائيلية والمتطرفين الجديد لسرقة الأراضي الفلسطينية

غزة – القدس – “القدس العربي”:

بشكل مدروس ومخطط له، قامت جماعات المستوطنين المتطرفة، بتنفيذ سلسلة هجمات استهدفت الأراضي الفلسطينية، الواقعة في المناطق “ج”، بالتزامن مع هجمات أخرى نفذتها سلطات الاحتلال، تهدف في مجملها، إلى توسعة المستوطنات أو إقامة بؤر جديدة بشكل صامت، بالترافق مع تمرير خطط “الاستيطان السياحي”.

ويتضح من الخطط الاخيرة التي نفذتها حكومة اليمين، أن سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين المتطرفة، تسعى لتنفيذ مخططات الاستيطان في عدة مناطق بشكل لا يحدث ضجيجا كبيرا، وذلك من خلال إقامة عدة بؤر جديدة، في عدة مناطق بالضفة، تبدأ بوضع خيام.

خطة الخيمة

وكان من بين الهجمات الاخيرة التي تثبت ذلك، توسعة البؤرة الاستيطانية الموجودة قرب عين شبلي في الأغوار الفلسطينية الوسطى شمال نابلس، حيث تعرضت هذه المنطقة لعمليات توسع استيطاني، يلجأ خلالها المستوطنون إلى ظلام الليل، لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية وعمليات البناء والتوسعة على حساب الأراضي الفلسطينية، مستغلين بذلك الغطاء الذي توفره الحكومة اليمينية.

كما شهدت الأيام الماضية، قيام مستوطنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب دوار الطيبة شمال غرب محافظة أريحا والأغوار، بعدما أحضروا للمنطقة أغناما وخزان ماء متنقلا ومعدات بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة.

ولم تتوقف الهجمات عند هذا الحد، فنصب المستوطنون، أيضا خياما على أراضي المواطنين في قرية ياسوف، شرق سلفيت، حيث أعرب رئيس مجلس ياسوف صالح ياسين عن خشيته من أن يكون نصب هذه الخيم مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

تجريف الأراضي والهجمات الإرهابية

وفي الموازاة، شنت قوات الاحتلال أيضا هجمات خطيرة أخرى، تمثلت في اقتلاع عشرات أشتال الزيتون، في بلدة بتير غرب بيت لحم، كما قامت بتجريف أرض زراعية أخرى في المنطقة التي تتعرض لهجمات استيطانية، اشتملت سابقا على نصب منازل متنقلة للمستوطنين، إضافة إلى منع أصحاب الأرض من الوصول إليها، لدفع سكانها للرحيل القسري.

كما سلّمت قوات الاحتلال 10 إخطارات هدم للمواطنين في قرية فروش بيت دجن، شمال شرق نابلس، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، واثنان لبركتين زراعيتين.

وبسبب تزايد هذه الهجمات التي تنم عن سياسة جديدة لتوسيع الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية، دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأهالي، المهددة أراضيهم بالمصادرة للقيام بإبلاغها بشكل عاجل، عن تلك العمليات، وقد وضعت خطة لبدء تفعيل لجان الحراسة الليلية للمناطق المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وفي هذا الوقت تتجه حكومة اليمين في إسرائيل، صوب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، في عدة مستوطنات، بالتوازي مع تنفيذ عمليات هدم خطيرة لمنازل فلسطينية، بحجة عدم الترخيص.

بناء وحدات استيطانية

ومن أجل ذلك يعمل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يدير ملف الاستيطان في وزارة الجيش أيضا، على تنفيذ خطط جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، كما يريد تنفيذ مخططه القاضي بهدم منازل فلسطينية، بعضها يقع في المنطقتين “أ و ب”، وعدم اقتصار عمليات الهدم كما المرات السابقة على المنطقة المصنفة “ج”، رغم أن المنطقة “أ” تتبع بكامل هيئاتها لإدارة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس توجها إسرائيليا جديدا لتوسيع رقعة الاستيطان، خاصة وأن خطته الحالية تقوم بغض النظر عن البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مقابل زيادة كبيرة في عمليات الهدم والرقابة على البناء الفلسطيني.

ويستند سموترتش في خطته إلى معاونه الأبرز مسئول دائرة الاستيطان يهودا إلياهو، الذي كان قد أقام معه منظمة “ريغافيم” الاستيطانية الارهابية، التي أنشأت بالأساس لشن حرب شاملة ضد البناء الفلسطيني.