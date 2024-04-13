سياسة | دولي

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة “مرتبطة” بإسرائيل في الخليج- (فيديو)

13 - أبريل - 2024

لقطة فيديو لاستيلاء الحرس الثوري الإيراني على السفينة بالقرب من مضيق هرمز

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طهران- دبي: أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات “مرتبطة” بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة “احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات (ام سي اس أريز) خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز”، موضحة أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر”، و”يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية” الإيرانية.

إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية” 

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبي الى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، بعدما احتجز الأخير سفينة في الخليج.

وكتب كاتس على منصة اكس “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر الى إعلان الحرس الثوري الايراني فورا منظمة إرهابية ومعاقبة ايران من الآن”، منددا ب”النظام الإجرامي” في طهران.

بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي.

وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة “إكس” ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئيا على الأغلب لإسرائيل”.

وأضافت أن “السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند”. فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند تعليق فوري.

من جانبها، أفادت وكالتا “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” البريطانيتان للأمن البحري السبت، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل “سلطات إقليمية” على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

ولفتت “أمبري” إلى أنها اطلعت على “لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن”، لافتة إلى أن هذا الأسلوب “استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه يتوقع أن تضرب إيران عدوها اللدود إسرائيل، التي تحملها مسؤولية الهجوم في دمشق، “عاجلا وليس آجلا”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس، إن إيران شعرت أنه ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم المميت على بعثتها الدبلوماسية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء.

(وكالات)

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  1. يقول ابو سمرة:
    أبريل 13, 2024 الساعة 1:04 م

    الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في الخليج ستكون إيذاناً ببدء المراحل الأخطر من أزمة أعمق وأطول في الشرق الأوسط.

    رد
  2. يقول ابو عبيدة:
    أبريل 13, 2024 الساعة 1:41 م

    هذه رسالة للغرب معناها إذا تدخلتم في صراعنا مع الصهاينة سيتم إغلاق مضيق هرمز

    رد
  3. يقول نضال:
    أبريل 13, 2024 الساعة 1:56 م

    انفجار عبوة ناسفة في دمشق في سيارة بساحة الهدى في منطقة المزة بالعاصمة دمشق. الأضرار اقتصرت على الماديات, العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة “جيب” سوداء بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية.
    لم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.
    هوية الشخص المستهدف لم تعرف لم يكن موجودا داخل سيارته وقت الانفجار.

    رد
  4. يقول أردني حر:
    أبريل 13, 2024 الساعة 2:01 م

    حتى لو كانت مجرد تهديدات فقد استاطعت إيران خلال الفترة الماضية بدب الذعر والخوف بأعين الصهاينة الجبناء
    الكل يعلم أن آبار ومصافي النفط في كل دول الخليج لا ينقصها سوى شرارة وتصبح سماء الشرق الأوسط سوداء.

    رد
    1. يقول Ali:
      أبريل 13, 2024 الساعة 6:35 م

      و كيف سيكون مصير آبار و مصافي و محطات إيران داخل ايران. و لو اشوي من العقل من فضلك.

  5. يقول أبو البراء:
    أبريل 13, 2024 الساعة 2:33 م

    أوه والله وفيهم الخير ، لقد انتقموا لسفارتهم في دمشق

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  6. يقول هدهد سليمان:
    أبريل 13, 2024 الساعة 2:37 م

    يا جماعة الخير لننتظر وبعدين نحكم.
    العربي والفلسطيني بالذات الذي يامل ان تشتبك ايران مع العدو فهذا نابع من الإحباط الشديد من الأنظمة العربية المنبطحة وليس حبا في كسرى ولا لتفضيل الفرس على العرب.
    العالم كله ضد الفلسطيني واولهم أنظمة العرب ومع ذلك نحن الفلسطينيون اشد الناس عروبة حيث رسولنا عربي وقرءاننا عربي،فعروبتنا في دمنا ورضعناها منذ الصغر وحملناها وهمومها مع كثرتها في الكبر ونعتز بها على الملاء حتى ونحن في حالة انكسار. نتباهى بعز وكبرياء بعروبتنا امام الأقوام الأخرى من غير العرب ونحن الأجدر من دون كل العرب بحمل لواء العروبة حيث أننا في خط الدفاع الأول والأخير عنها منذ ما يقرب من مئة عام فهذا موضوع جد محسوم وليس لمزايدة في مزاد رخيص.
    في النهاية ايران لها مصالحها الخاصة وأطماعها في المنطقة ولكنها في حالة عداء شديد مع اسراءيل ولا يستطيع احد انكار ذلك.
    عدو عدوي صديقي.

    رد
  7. يقول ابن الوليد. المانيا. ( و على تويتر ibn_al_walid_1@ ):
    أبريل 13, 2024 الساعة 3:22 م

    قد يكون هذا هو الرد الايراني المرتقب بكثير من الضجيج على هجوم اسرائيل على القنصلية الايرانية..
    .
    تمخض الجبل.. فولد فأرا..
    .
    ايران تستأسد فقط على بعض الدول العربية في حالة ضعف.. نتمناه ضعف مرحلي ان شاء الله..

    رد
    1. يقول وفاء:
      أبريل 14, 2024 الساعة 2:47 ص

      و هل تبين لک خطأ تقديرک عن الرد الإيراني؟!

    2. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
      أبريل 15, 2024 الساعة 1:29 م

      لا طبعا.. كان احتمالا..
      .
      لكن تقديري لبساطة الرد صحيح..

  8. يقول رضا سلامات:
    أبريل 13, 2024 الساعة 4:42 م

    احتجاز سفينة برتغالية .. برافو ايران انتقام رائع

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  9. يقول مخمد أشيشي:
    أبريل 13, 2024 الساعة 6:04 م

    المجد والاحترام لإ وأننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية…
    ما فعلته إيران لأمريكا والكيان الصهيوني
    لم يفعله عربان الردة متجمعين

    رد
1 2

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