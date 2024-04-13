الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة “مرتبطة” بإسرائيل في الخليج- (فيديو)

طهران- دبي: أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات “مرتبطة” بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة “احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات (ام سي اس أريز) خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز”، موضحة أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر”، و”يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية” الإيرانية.

إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية”

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبي الى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، بعدما احتجز الأخير سفينة في الخليج.

وكتب كاتس على منصة اكس “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر الى إعلان الحرس الثوري الايراني فورا منظمة إرهابية ومعاقبة ايران من الآن”، منددا ب”النظام الإجرامي” في طهران.

The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership. The Ayatollah regime of @khamenei_ir is a criminal regime that supports Hamas' crimes and is now conducting a pirate operation in violation… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 13, 2024

بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي.

وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة “إكس” ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئيا على الأغلب لإسرائيل”.

وأضافت أن “السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند”. فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند تعليق فوري.

من جانبها، أفادت وكالتا “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” البريطانيتان للأمن البحري السبت، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل “سلطات إقليمية” على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

ولفتت “أمبري” إلى أنها اطلعت على “لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن”، لافتة إلى أن هذا الأسلوب “استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه يتوقع أن تضرب إيران عدوها اللدود إسرائيل، التي تحملها مسؤولية الهجوم في دمشق، “عاجلا وليس آجلا”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس، إن إيران شعرت أنه ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم المميت على بعثتها الدبلوماسية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء.

(وكالات)