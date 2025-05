الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة “مرتبطة” بإسرائيل في الخليج- (فيديو)

طهران- دبي: أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات “مرتبطة” بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة “احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات (ام سي اس أريز) خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز”، موضحة أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر”، و”يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية” الإيرانية.

إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية”

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبي الى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، بعدما احتجز الأخير سفينة في الخليج.

وكتب كاتس على منصة اكس “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر الى إعلان الحرس الثوري الايراني فورا منظمة إرهابية ومعاقبة ايران من الآن”، منددا ب”النظام الإجرامي” في طهران.

The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership.

The Ayatollah regime of @khamenei_ir is a criminal regime that supports Hamas' crimes and is now conducting a pirate operation in violation…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 13, 2024