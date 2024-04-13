الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة “مرتبطة” بإسرائيل في الخليج- (فيديو)

طهران- دبي: أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات “مرتبطة” بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).
وأضافت الوكالة “احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات (ام سي اس أريز) خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز”، موضحة أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر”، و”يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية” الإيرانية.
⚡Iran seizes an Israeli-owned ship🔥 pic.twitter.com/t7KRBiQpam
— Nadira Ali🇵🇸 (@Nadira_ali12) April 13, 2024
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية”
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبي الى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، بعدما احتجز الأخير سفينة في الخليج.
وكتب كاتس على منصة اكس “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر الى إعلان الحرس الثوري الايراني فورا منظمة إرهابية ومعاقبة ايران من الآن”، منددا ب”النظام الإجرامي” في طهران.
The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership.
The Ayatollah regime of @khamenei_ir is a criminal regime that supports Hamas' crimes and is now conducting a pirate operation in violation…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 13, 2024
بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي.
وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة “إكس” ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئيا على الأغلب لإسرائيل”.
وأضافت أن “السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند”. فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند تعليق فوري.
من جانبها، أفادت وكالتا “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” البريطانيتان للأمن البحري السبت، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل “سلطات إقليمية” على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.
ولفتت “أمبري” إلى أنها اطلعت على “لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن”، لافتة إلى أن هذا الأسلوب “استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني”.
UKMTO WARNING INCIDENT 063 BOARDING UPDATE
001https://t.co/6mNrG6W5iO#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/BXD73sutrP
— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 13, 2024
وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه يتوقع أن تضرب إيران عدوها اللدود إسرائيل، التي تحملها مسؤولية الهجوم في دمشق، “عاجلا وليس آجلا”.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس، إن إيران شعرت أنه ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم المميت على بعثتها الدبلوماسية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء.
(وكالات)
الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في الخليج ستكون إيذاناً ببدء المراحل الأخطر من أزمة أعمق وأطول في الشرق الأوسط.
هذه رسالة للغرب معناها إذا تدخلتم في صراعنا مع الصهاينة سيتم إغلاق مضيق هرمز
انفجار عبوة ناسفة في دمشق في سيارة بساحة الهدى في منطقة المزة بالعاصمة دمشق. الأضرار اقتصرت على الماديات, العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة “جيب” سوداء بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية.
لم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.
هوية الشخص المستهدف لم تعرف لم يكن موجودا داخل سيارته وقت الانفجار.
حتى لو كانت مجرد تهديدات فقد استاطعت إيران خلال الفترة الماضية بدب الذعر والخوف بأعين الصهاينة الجبناء
الكل يعلم أن آبار ومصافي النفط في كل دول الخليج لا ينقصها سوى شرارة وتصبح سماء الشرق الأوسط سوداء.
و كيف سيكون مصير آبار و مصافي و محطات إيران داخل ايران. و لو اشوي من العقل من فضلك.
أوه والله وفيهم الخير ، لقد انتقموا لسفارتهم في دمشق
يا جماعة الخير لننتظر وبعدين نحكم.
العربي والفلسطيني بالذات الذي يامل ان تشتبك ايران مع العدو فهذا نابع من الإحباط الشديد من الأنظمة العربية المنبطحة وليس حبا في كسرى ولا لتفضيل الفرس على العرب.
العالم كله ضد الفلسطيني واولهم أنظمة العرب ومع ذلك نحن الفلسطينيون اشد الناس عروبة حيث رسولنا عربي وقرءاننا عربي،فعروبتنا في دمنا ورضعناها منذ الصغر وحملناها وهمومها مع كثرتها في الكبر ونعتز بها على الملاء حتى ونحن في حالة انكسار. نتباهى بعز وكبرياء بعروبتنا امام الأقوام الأخرى من غير العرب ونحن الأجدر من دون كل العرب بحمل لواء العروبة حيث أننا في خط الدفاع الأول والأخير عنها منذ ما يقرب من مئة عام فهذا موضوع جد محسوم وليس لمزايدة في مزاد رخيص.
في النهاية ايران لها مصالحها الخاصة وأطماعها في المنطقة ولكنها في حالة عداء شديد مع اسراءيل ولا يستطيع احد انكار ذلك.
عدو عدوي صديقي.
قد يكون هذا هو الرد الايراني المرتقب بكثير من الضجيج على هجوم اسرائيل على القنصلية الايرانية..
.
تمخض الجبل.. فولد فأرا..
.
ايران تستأسد فقط على بعض الدول العربية في حالة ضعف.. نتمناه ضعف مرحلي ان شاء الله..
و هل تبين لک خطأ تقديرک عن الرد الإيراني؟!
لا طبعا.. كان احتمالا..
.
لكن تقديري لبساطة الرد صحيح..
احتجاز سفينة برتغالية .. برافو ايران انتقام رائع
المجد والاحترام لإ وأننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية…
ما فعلته إيران لأمريكا والكيان الصهيوني
لم يفعله عربان الردة متجمعين