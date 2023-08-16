الاشتباكات الدامية في العاصمة الليبية خلّفت عشرات القتلى والجرحى… ودعوات دولية ومحلية للتوجه لعملية سياسية شاملة وإبعاد النزاعات المسلحة عن المواطنين 

طرابلس – «القدس العربي»: أثارت الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين فصيلين مسلحين كلاهما يتبعان للمنطقة الغربية، تساؤلات ومطالبات جادة بإبعاد التشكيلات المسلحة عن المناطق المدنية الآهلة بالسكان، فضلاً عن ضرورة دمجهم في إطار قوة وطنية واحدة.

والإثنين، اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات جهاز الردع، واللواء 444 قتال، على إثر قيام الأول بخطف قائد اللواء 444 محمود حمزة، ما أثار انزعاج عناصر اللواء الدين بادروا بالرد بالاشتباك مع قوات الردع.

ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر اللواء 444 قتال إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 55 قتيلاً و146 مصابين، جرَّاء الاشتباكات، مشيراً إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.

وفي السياق أيضاً، قرر وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، تشكيل غرفة أمنية تتولى فض الاشتباكات داخل العاصمة طرابلس.

وتتخذ الغرفة من مديرية أمن طرابلس مقراً لها، كما يرأسها مدير الأمن اللواء خليل مصطفى، حسب القرار رقم 1288 للعام 2023، المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأربعاء.

وتتولى الغرفة العمل على فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة، وفق القرار.

وكلف القرار الغرفة بإيجاد السبل الواجب اتباعها لمعالجة الأحداث الجارية، والعمل على توفير آليات وأساليب تساعد على مواجهتها والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالشؤون الأمنية مع الجهات المختصة.

وخصص وزير الداخلية المكلف عدداً من الدوريات يبلغ مجموعها 420 دورية، تتبع ثماني جهات، وهي جهاز دعم الاستقرار ورئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الأمن والتمركزات الأمنية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.

جاء ذلك بعد قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتكليف كل من رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما وعدد من الوحدات المساندة لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية انتشار دوريات أمنية صباح الأربعاء في طريق الشوك ومدخل جامعة طرابلس والفرناج والمناطق المجاورة، التي شهدت توترات أمنية خلال اليومين الماضيين.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن أسفه لما شهدته طرابلس من أحداث اليومين الماضيين، قائلاً إن ما حدث جرح نازف للعاصمة وسكانها وجميع الليبيين، وأضاف أنه يجب ألا يتكرر.

جاء حديثه خلال جولته ليلة البارحة في العاصمة لتفقد الأضرار التي لحقت مرافق وممتلكات خاصة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشكر إلى الأعيان والأهالي من منطقة سوق الجمعة وما جاورها لمساعيهم في وقف هذه الاشتباكات وتعويضهم، مضيفاً: “سعينا وما زلنا للاستقرار والبناء، وسنقف بالمرصاد للمفسدين”.

وعبرت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية في طرابلس، داعية أطراف النزاع إلى التهدئة وتجنب التصعيد، للحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين.

وعلى إثر ذلك، طالب حزب العدالة والبناء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، باتخاذ تدابير ضامنة لحماية المدنيين وتحول دون وقوع الاشتباكات المسلحة وسط الأحياء السكانية، ومنها إخراج المعسكرات خارج العاصمة طرابلس، ووضع إطار واضح للجهات والمؤسسات الأمنية والعسكرية وتبعية واضحة لكل مؤسسة منها.

واستهجن، في بيان الأربعاء، الاشتباكات المسلحة التي وقعت في أحياء مختلفة من العاصمة طرابلس اليومين الماضيين، وأودت بحياة 55 قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين وخلفت أضراراً بالمباني والممتلكات.

وثمّن الحزب كل المساعي التي بذلت في سبيل وقف إطلاق النار وحقن الدماء وحل الإشكال، موجهاً الشكر خصيصاً لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع على مساعيهم الخيرة في ذلك.

وعربياً، جددت جامعة الدول العربية، الأربعاء، التأكيد على أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال وذلك في رد فعل على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء.

ودعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذي كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية، وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن.

ودولياً، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة. وأكد ساباديل دعم الاتحاد الأوروبي جميع مبادرات بناء التوافق في ليبيا، مضيفاً: “نتمنى للشعب الليبي الأفضل”، حسب تغريدة نشرها على حسابه بمنصة إكس، الأربعاء.