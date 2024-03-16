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الاشتباه بتسهيل ميتا مبيعات غير قانونية لأدوية

16 - مارس - 2024

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نيويورك: أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” السبت بأن مجموعة ميتا ومنصتَيها (إنستغرام وفيسبوك) يشتبه في أنها سهّلت وحققت أرباحا من مبيعات غير قانونية لأدوية، ما دفع مدعين فدراليين إلى فتح تحقيق جنائي في العام 2023.

مستشهدة بوثائق وأشخاص قريبين من القضية، قالت الصحيفة الأمريكية إن مذكرات استدعاء واستجوابات نفذت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى.

ويتعيّن على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا ميتا “تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها” وبالتالي يجب مقاضاتهما، كما أوضحت وول ستريت جورنال التي تؤكد أنها اطلعت على مذكرات الاستدعاء التي أصدرت في العام 2023.

وتدعم الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) هذا التحقيق الفدرالي بحسب الصحيفة.

لكن ناطقة باسم ميتا أفادت وول ستريت جورنال أن “البيع غير القانوني لأدوية يتعارض مع سياستنا، ونحن نعمل على إيجاد هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا”.

وأضافت “تتعاون ميتا بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني”.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 700 ألف شخص بين عامَي 1999 و2022 في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية تم الحصول عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.

(أ ف ب)

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